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Apple Watch 5諜照外洩　傳於秋季發表會現身

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▲▼Apple Watch 5。（圖／翻攝自SlashLeaks）

▲外國爆料網站SlashLeaks貼出了一張疑似為Apple Watch 5的諜照。（圖／翻攝自SlashLeaks）

記者邱倢芯／綜合報導

隨著今年的Apple秋季發表會日子越來越近，外界大多已知道新款iPhone的大致樣貌與新功能，但在穿戴式產品方面的消息卻相當少；現在外國爆料網站SlashLeaks貼出了一張疑似為Apple Watch 5的諜照，外觀與現在的Apple Watch 4無異，果粉們只能先期待Apple Watch 5的新功能。

圖中可看到，Apple Watch 5將採用與其前一代產品外觀有著相同的設計方式，當中最大的區別在於型號上寫著A2157；而先前傳出Apple提交給歐亞經濟聯盟(Eurasian Economic Union)的認證文件，當中所寫的Apple Watch 5的型號為A2156、A2157、A2092和A2093，因此外界認為，圖中的Apple Watch有可能就是下一代的產品。

綜合外電皆指出，Apple極有可能會在九月的發表會中，同步推出Apple Watch 5。而新一代的蘋果手錶，據信將採用鈦合金與陶瓷材質，不過在外觀設計與尺寸上並不會有特別的改變。

不過這也並不表示果粉們不必期待新手錶的到來；據傳Apple Watch 5將會搭載官方所開發的睡眠追蹤功能，而這也意味著新手錶將會擁有更強的電池續航力，才能應付使用者的需求。

此外，Apple Watch 5的推出也將帶來正式版本watchOS 6系統，透過watchOS 6系統，使用者可以不必再透過iPhone就可以直接使用手錶來下載應用程式；另外女性用戶也可以期待，新的watchOS 6系統將會帶來經期追蹤功能，讓妳的生理期紀錄更加方便。

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關鍵字：Apple Watch 5,Apple秋季發表會,iPhone

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