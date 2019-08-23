彭博：蘋果新iPhone升級三鏡頭...提升低光源拍攝效果　還可反向無線充電

▲蘋果計畫9月推出一連串硬體與軟體升級。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合報導

距離Apple秋季發表會時間越來越近，《彭博社》也做了蘋果新產品的預測報導，包括新款手機會稱為iPhone Pro，搭配三個相機鏡頭，能夠提升低光源環境的拍攝效果，且會具備反向無線充電功能，可以為AirPods充電，類似三星Galaxy手機功能。

報導也指出，iPad Pro會升級鏡頭跟處理器，推出10.2吋的新款，取代9.7吋的現有iPad。

該報導指出，蘋果將推出三款新iPhone，後置鏡頭做了重大升級，包括超廣角和長焦鏡頭等三鏡頭，新的相機系統還可以在低光環境下拍攝更好片，還可以同時拍下三張照片，自動校正組合在一起。所有新款手機都採用A13處理器，配備一個新的多角度人臉識別感測器，即使手機平放桌面上，也可以解鎖。

此外，蘋果正在開發新的AirPods，具有防水與消除噪音功能；蘋果也在開發更便宜的HomePod智慧音箱，預計明年推出。

除此之外，蘋果正準備推出新的MacBook Pro筆電，搭配16吋螢幕，將邊框縮窄，故整體大小和目前 15 吋機型類似。

除了這些未公佈的產品外，iPhone、iPad、Apple TV、Mac和Apple Watch軟體也將更新，另外還有Apple TV +影片和Apple Arcade遊戲訂閱服務。