新iPhone更多細節曝光！　彭博爆料：將有10大升級亮點

▲2019年蘋果秋季發表會將至，彭博社預測新iPhone將有十大亮點。（圖／翻攝自YouTube）

記者邱倢芯／綜合報導

過去一項對於iPhone細節預測精準的彭博新聞社（Bloomberg）又再度針對今年的iPhone發出了十大預測；今年的新款iPhone將會更加著重在相機的升級提升用戶體驗，且會加入反向充電功能，好讓用戶替AirPods耳機充電；不過遺憾的是，今年推出的三款iPhone都不會有5G版本，真的想要就得等年2020年。

命名方式改變：今年的iPhone在命名上將會有所變更，將在較高階版本的iPhone XS與iPhone XS Max後繼產品，加入「Pro」的命名元素；而iPhone XR後繼產品則將更名為iPhone 11。

新相機系統：彭博社認為，相機功能將會是今年iPhone的主打重點，iPhone XS與iPhone XS Max後繼產品將加入廣角鏡頭，以提升用戶的拍照、錄影體驗，第三顆鏡頭不但可以讓畫面容納更多景物外，三鏡頭還可以按一次快門就同時拍下三張照片，並利用新的相機系統將三張照片合成一張，讓畫面變得更美。

據傳，新相機系統可以讓iPhone的拍攝效果與傳統相機媲美；此外，今年的iPhone也將會提升夜拍功能，讓使用者在低光源的環境中也能拍攝清晰照片。

反向無線充電：彭博社也認為，Apple將會在高階的iPhone當中加入反向無線充電功能，好替搭載無線充電功能的AirPods耳機充電；這個概念近似於三星電子2月推出的Galaxy S10手機所推出的功能。

尺寸不變、機背採霧面處理：今年推出的高階iPhone，尺寸可能會與現在的iPhone XS與iPhone XS Max差不多，且螢幕尺寸也都將一模一樣；但是在機背的處理上可能就有些不同，至少可能會有少數色號與目前的手機相比，更具有霧面的效果。另外，新款iPhone可能會採用新的防碎技術，機身可更具抗率性。

臉部解鎖不用再直立手機：現在iPhone的臉部解鎖方式，只能讓使用者「拿直的」正對者臉才能夠解鎖；不過新款iPhone將有可能讓你不管什麼角度都能輕鬆解鎖手機，就像是去年推出的iPad Pro一樣，不管正的拿、反的拿，只要前鏡頭有拍到臉都可以解鎖。

此外，前鏡頭可偵測的範圍可能會更廣，即面臉沒有正對到手機螢幕，也將可以解鎖。

防水再升級：雖然現在的iPhone已支援防水功能，不過即將推出的三款iPhone將有可能更進一步的提升防水性能，不但可以泡到水中，且在水下的時間將可以超過30分鐘。

沒了3D Touch、加入Haptic Touch：關於這一點，對於部分果粉來說可能不太算是「升級」；就像是去年推出的XR機款一樣，今年的高階版本iPhone，將拔除3D Touch功能，而改採用Haptic Touch觸控操作模式。也就是說，對於喜歡「偷看」Line訊息的用戶來說，這可能是天打雷劈的消息。

iPhone 11升級雙鏡頭：身為iPhone XR的後續產品，iPhone 11將從原先的單鏡頭變成雙鏡頭，也就是說這款產品將可支援光學變焦，使用者可以能夠在不捨棄畫面質量的情況下進一步放大畫面，並且增強肖像模式。

iPhone 11增添墨綠色：除了功能外，對於許多人來說外觀也是挑選的重點之一；今年將推出的iPhone 11據傳將推出墨綠色的顏色選擇；且市場上有人相信，墨綠色將會是iPhone 11最好看的顏色。

處理器再升級：毫無疑問的，今年推出的iPhone都將搭載最新款的A13晶，這款晶片將進一步提升iPhone的AR擴增實境功能與應用模式，並且增強手機影像處理效果。