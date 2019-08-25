　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

學生上課消失…師見7歲小情侶「廁所XX」驚呆　他天真回：爸媽都這樣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼小學女童，小學生，學童，女童，書包。（圖／pakutas）

▲ 小學生上課時間在廁所互摸被發現。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞一名11歲女童日前寫了一封情書給她暗戀的12歲男孩，在信中向他告白並表示「想和他發生關係」。這封信被男童父母發現後沒收，在網路上瘋傳，也引起許多家長憂心，沒想到一名女性網友看到這則新聞後爆料，她身為小學老師的丈夫日前才逮到學生上課時間在廁所裡口交。

推特網友法茲拉（Fadzilah Mamat）21日轉推《大都會日報》（Harian Metro）有關11歲女童情書的新聞後寫道，「我丈夫是一名教師。他有天上課時發現一名學生上課時間不見蹤影，便出去找他，沒想到看到不該看的畫面。」

法茲拉說明，她的丈夫目睹2名年僅7歲的學童在廁所裡進行猥褻行為，男童在為同年級的女朋友口交。這幅景象令她的丈夫震驚不已，趕緊詢問男童，「你是在哪裡學來的？」而男童只是回答，「爸媽都這樣啊，我看到爸爸這樣對媽媽了」，頓時讓老師啞口無言。

法茲拉的推文短短5天內已經獲得超過4千人轉推，引起熱議。網友紛紛留言表示，「怎麼會在學校做這種事」、「健康教育要做好」、「從來沒想到會發生這種事」；也有部分網友表示，「家長在小孩面前應該多注意言行吧」、「要做請在看不到的地方做」、「小孩沒有錯啊」。

ET快訊
英文系畢業是真的！韓國瑜怒秀「東吳畢業證書」：黑函零容忍
星培搭飛機…別人錢包滾來腳邊　「見5000現金收起來」下場曝
Albee露天解放…這張泳裝美照「被狂放大右上角」

關鍵字：馬來西亞,東南亞要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

搭訕櫻花妹遭嗆「去照鏡子」…韓男惱羞扯髮暴打　自家網友也砲轟：假愛國

英擬扣300億英鎊分手費「逼歐盟改協議」　料強生G7攤牌

粗心媽爽購物！3歲男童「遭忘車內15分鐘」狂求救　她走出賣場秒被捕

「他們結婚沒5分鐘！」6年小倆口開心公證　遭車追撞肉體凹折…新郎媽全目睹

交通也要快速通關！　伊朗有錢人濫用救護車當小黃成常態

學生上課消失…師見7歲小情侶「廁所XX」驚呆　他天真回：爸媽都這樣

亞馬遜野火狂燒　NASA公布衛星圖「噁心密集紅點」覆蓋一半地球之肺！

影／雷電暴擊樹木「炸出火光巨響」6人傷　PGA賽事中斷

利比亞國際機場2客機才降落　天外竟飛來砲彈「蹦！」襲擊

紐國少女染麻疹遊「迪士尼、環球影城」　美加州急警告

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

《聲林》「鳥人」第一個坐上MVP紅椅　蕭敬騰大讚：天分極高的一個選手

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

《聲林》選手性感熱唱《辣台妹》　周湯豪讚：放得非常開！

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

26歲男酒駕過彎沒煞車撞死志工　熱心公益遇死劫 家屬：好人不長命

日人直擊總統官邸挑戰台灣美食　大嗑滷肉飯、珍奶： 幸福的感覺

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

搭訕櫻花妹遭嗆「去照鏡子」…韓男惱羞扯髮暴打　自家網友也砲轟：假愛國

英擬扣300億英鎊分手費「逼歐盟改協議」　料強生G7攤牌

粗心媽爽購物！3歲男童「遭忘車內15分鐘」狂求救　她走出賣場秒被捕

「他們結婚沒5分鐘！」6年小倆口開心公證　遭車追撞肉體凹折…新郎媽全目睹

交通也要快速通關！　伊朗有錢人濫用救護車當小黃成常態

學生上課消失…師見7歲小情侶「廁所XX」驚呆　他天真回：爸媽都這樣

亞馬遜野火狂燒　NASA公布衛星圖「噁心密集紅點」覆蓋一半地球之肺！

影／雷電暴擊樹木「炸出火光巨響」6人傷　PGA賽事中斷

利比亞國際機場2客機才降落　天外竟飛來砲彈「蹦！」襲擊

紐國少女染麻疹遊「迪士尼、環球影城」　美加州急警告

颱風期間強化整備應變能力　玉井警力保民眾生命財產安全

世籃賽／挺進美國正選12人　懷特負傷重摔無大礙

大風吹！哈士奇壓底盤「順風拉屎」　右下「滾一圈」糗翻

林右昌連任童軍總會理事長　鼓勵各縣市廣泛成立童軍團

清晨起來看到「滿地雪花」　兇手裝無辜不久...自己走進籠子懺悔

頭油OUT！夏季洗髮「5步驟」，涼感蓬鬆信手拈來

一周天氣出爐！菲東又有熱帶擾動醞釀...　周四再變天「下雨熱區曝」

不斷更新／蘇智傑單場雙響狂灌4分　3局結束統一4：0富邦

女星患不治之症…連續咳2年　喝一口酒咳出血「半張衛生紙染紅」

紅尾鵟北漂26公里找家！　走失21天尋回媽感動：你怎麼變胖了

國際熱門新聞

NASA：正在調查第一起太空犯..

拒南韓哥搭訕　櫻花妹遭扯髮狠踹

綠髮妹溶出特斯拉晶片　植入手臂..

電子菸導致「神秘肺病」釀1死

他美臀被女王蜂相中　揪全家築巢

川普稱習近平「敵人」　原因曝光..

《華郵》：川普摒棄與習近平友誼

日1/4老人窮死　吃草、犯罪為..

第12號颱風楊柳將生成！預估時..

他電子菸放口袋　瞬間成「人肉炸..

她興奮和老媽分享新裝潢　「激戰..

玻國出動最強消防機　救亞馬遜大..

美中梭哈！謝金河：全球經濟進入..

亞馬遜野火狂燒　NASA公布衛..

更多熱門

相關新聞

美國東協9月首度聯合海上軍演

美國及東南亞國協（ASEAN）10國9月將舉行首次聯合海上軍演，以防止華府及北京當局爭奪亞洲影響力時出現「不當行為」。美國駐曼谷大使館23日宣布，美國及東協各國海軍下月2日將在曼谷以東春武里府的泰國海軍基地展開為期5天的演習，旨在「維護海上安全，聚焦防範海上不法行為」。

1歲半童遭鏡子砸中　口鼻冒血不治

小鹿胃裡裝3kg塑膠垃圾活活餓死

示威不斷！印尼官方限制巴布亞網路

花蓮、沙勞越簽友好城市備忘錄　促進雙邊往來

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

即／「快樂嬤」逝！孫女：再也不能一起過中秋

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

台南安南區路樹倒下　騎士傷重不治

17歲超兇女高中生　外套半脫「G級籃球雙峰」Ｉ字豪溝炸出

尼克求婚Ashly7個月突爆分手危機

女星要他睡浴缸　男助理淚崩爆黑料

颱風夜倒塌路樹殺人　爸淚：他血流到乾

男扮「休假員警」亂攔車！友人爆：他是終極渣男

醫生摸頭　呆萌洛威拿竟露殺氣斜眼

NASA：正在調查第一起太空犯罪

曾揚言：讓房子變凶宅！老藥師持刀殺妻再自刎

拒南韓哥搭訕　櫻花妹遭扯髮狠踹

沖田杏梨引退3年「胸部垂到腰」

民眾下月消費時　多使用雲端發票

路撿手機！妹子請客報答…神展開

更多

最夯影音

更多

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

《聲林》「鳥人」第一個坐上MVP紅椅　蕭敬騰大讚：天分極高的一個選手

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

《聲林》選手性感熱唱《辣台妹》　周湯豪讚：放得非常開！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面