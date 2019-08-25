學生上課消失…師見7歲小情侶「廁所XX」驚呆　他天真回：爸媽都這樣

▲ 小學生上課時間在廁所互摸被發現。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞一名11歲女童日前寫了一封情書給她暗戀的12歲男孩，在信中向他告白並表示「想和他發生關係」。這封信被男童父母發現後沒收，在網路上瘋傳，也引起許多家長憂心，沒想到一名女性網友看到這則新聞後爆料，她身為小學老師的丈夫日前才逮到學生上課時間在廁所裡口交。

推特網友法茲拉（Fadzilah Mamat）21日轉推《大都會日報》（Harian Metro）有關11歲女童情書的新聞後寫道，「我丈夫是一名教師。他有天上課時發現一名學生上課時間不見蹤影，便出去找他，沒想到看到不該看的畫面。」

法茲拉說明，她的丈夫目睹2名年僅7歲的學童在廁所裡進行猥褻行為，男童在為同年級的女朋友口交。這幅景象令她的丈夫震驚不已，趕緊詢問男童，「你是在哪裡學來的？」而男童只是回答，「爸媽都這樣啊，我看到爸爸這樣對媽媽了」，頓時讓老師啞口無言。

法茲拉的推文短短5天內已經獲得超過4千人轉推，引起熱議。網友紛紛留言表示，「怎麼會在學校做這種事」、「健康教育要做好」、「從來沒想到會發生這種事」；也有部分網友表示，「家長在小孩面前應該多注意言行吧」、「要做請在看不到的地方做」、「小孩沒有錯啊」。