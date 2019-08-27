影／驚人發育「2點狂搖」超自卑…他毅然割乳！醫揭「大奶成因」網嚇傻

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省中山市32歲啟姓男生看起來跟大多數男生沒什麼不同，然而心裡卻隱藏著一件難以啟齒的秘密。他近日覺得自己的身體出現了驚人的變化，胸部竟然在慢慢隆起變大，最後竟然長出「B罩杯」的乳房，走路胸前兩點狂搖超明顯，也因此經常被人嘲笑。

據《看看新聞》報導，因為尷尬的大胸，啟男不但不敢去游泳，走路也經常被人嘲笑，近日終於鼓起勇氣來到醫院，求助醫生。經過系統專業的檢查之後，醫生發現了啟男「大奶」背後的秘密，診斷他是患上了男性乳房發育症。

▲32歲男子胸部突然驚人發育，長出B杯。（圖／翻攝自《看看新聞》）

醫生說，乳腺疾病並不是女性才會有的，男性也有患上風險，「當男性患者的身體激素分泌出現問題時，乳腺也可能增生發育，可以通過手術切除增生的乳腺組織。」經過醫生的手術之後，啟男如願以償恢復了正常的體型。

那「男性乳房發育症」究竟是什麼原因在作怪呢？醫生解答，大多數的男性得乳房發育症，基本上是因為在日常飲食方面接觸到一些外源性激素，所以要「特別注意平時的飲食」。他表示，預防這個疾病，「可以減少高熱量攝入，少吃一些油炸食品，此外，如果要服用類固醇藥物，也要在醫生的指導下使用。」

▲▼因為這對乳房，他相當自卑。（圖／翻攝自《看看新聞》）