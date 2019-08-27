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慎入！牙齒美白照超詭異　上萬網友頭皮發麻：用牙線要清多久？

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實習記者許祐誠／綜合報導

澳洲牙齒美白公司「嗨微笑」（HiSmile）之前因為推出牙齒美白套組，號稱只要10分鐘，即可輕鬆完成牙齒美白，讓許多網紅都給出好評。但「嗨微笑」5日在官方IG帳號上傳一張「露齒笑」的牙齒美白廣告宣傳照後，卻意外引起許多友密集恐懼者的網友大喊「不舒服」，懷疑修圖修太大。

▲▼ hismileteeth。（圖／翻攝自IG／hismileteeth）

據英國《太陽報》報導，嗨微笑公司當天上傳一張模特兒張嘴笑的照片，並搭配文案寫道「我們會幫你把所有的牙齒變白，快標記一個朋友以觸發他們。」圖片中可以看見一個咧嘴笑著的女人嘴巴特寫，上下兩排牙齒非常整齊、亮白，但詭異的是，她的牙齒數量竟然異常多，一般成年人約有32顆牙齒，但照片中卻有將近40顆又細又小的牙齒，讓許多網友看到後瞬間感到頭皮發麻，感到相當不舒服。

這則貼文發布後，立刻吸引1萬多人按讚，許多網友紛紛驚恐地留言「害怕」、「這不是正常的牙齒」、「看起來很可怕」、「這張照片毀了我的早晨....噩夢」，也有網友認為女模「有海豚的牙齒」、「她是海豚嗎」，紛紛好奇她「到底有多少顆牙齒」、「我想算一下有多少顆牙齒，但是......我好懶」。有網友也好奇「不知道用牙線清牙齒要多久。」

▲▼ hismileteeth。（圖／翻攝自IG／hismileteeth）

▲牙齒美白廣告惹議。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 海豚,。（圖／免費圖庫pixabay）

▲ 海豚的牙齒也非常小，而且非常多顆。（圖／免費圖庫pixabay）

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關鍵字：嗨微笑,HiSmile,澳洲,紐澳要聞

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