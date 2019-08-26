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土淨水清幸福宜居　環保業務交流守護全國土壤及地下水品質

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▲行政院環境護在台南市舉辦「2019年度全國土壤及地下水污染整治業務交流會議」。（圖／記者林悅翻攝）

▲行政院環境護在台南市舉辦「2019年度全國土壤及地下水污染整治業務交流會議」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台灣土壤及地下水污染整治工作即將邁入第20年，行政院環保署8月26日在台南市舉辦「2019年度全國土壤及地下水污染整治業務交流會議」，由台南市環保局協助辦理。

環保署每年皆會召開土壤及地下水污染業務交流會議，檢討業務推行的困難，並說明未來執行重點。這次會議邀請到全國土壤及地下水業界知名學者高雄師範大學陳士賢教授、朝陽科技大學張簡水紋教授，各別演講「土壤及地下水污染場址調查及整治的挑戰」及「土壤及地下水污染場址審查案例分享」，和與會來賓共同探討目前土水污染整治遭遇到的困境及難處，並以實際案例分享污染場址計畫審查重點及建議，將經驗傳承至全國環保機關單位。

另特別邀請到綠學院執行長楊雅雲教授，針對環保政策傳達及溝通演講，期許在提升我們的專業技能之餘，更能精益求精。共同守護國人健康安全及維護全國土水品質。

台南市環保局長林淵淙說，台南市長黃偉哲非常重視台南環境的改善，環保局未來將持續推動各類高污染潛勢場址調查，強化公告事業污染預防及管理制度，針對大型污染場址進行監督，並宣導防治土水污染等，盼能減少土壤及地下水污染事件再次發生。

環保署「土壤及地下水污染整治基金管理委員會」執行秘書簡慧貞也強調，環保工作需要中央與地方攜手合作共同努力，期能透過本次交流會傳承分享，持續提升土壤及地下水污染整治及防治成果，讓國人有更舒適的生活環境品質，朝向土淨水清、幸福宜居的目標邁進。

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關鍵字：土淨水清,幸福宜居,環保業務,土壤,地下水

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