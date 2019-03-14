花蓮縣土壤及地下水污染防治　再獲全國績優肯定

▲▼花蓮縣針對縣內污染場址管理、地下儲槽系統申報審查、監測井及列管場址巡查作業皆能如質如期完成受肯定。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

環保署近日公布107年度在土壤及地下水業務執行成果上表現優異之地方環保機關，花蓮縣在各縣市激烈評比中脫穎而出，延續往年佳績，獲評為優等。

2018土壤及地下水污染整治績效考評方式，以回歸計畫管理、污染場址管理及行政配合與環境教育宣導三大面向考評。花蓮縣主要是針對縣內污染場址管理、地下儲槽系統申報審查、監測井及列管場址巡查作業皆能如質如期完成，且因應東部三縣特性設定議題，於去年7月主辦土壤及地下水污染防治東部論壇會議，邀請各縣市環保局人員參與，受到各方好評。

▲花蓮縣主辦土壤及地下水污染防治東部論壇會議，邀請各縣市環保局人員參與，受到各方好評。

在環境教育方面，環保局也結合吉祥物「花撥撥」的展演，加深國小學童對土壤及地下水的保育概念，因而獲得環保署的肯定；另深入社區向民眾進行巡迴宣導，也有助於爭取考評高分。

▲環保局透過吉祥物花撥撥的展演，加深學童對土壤及地下水保育觀念受到環保署肯定。

環保局長饒忠表示，2019環保局除將持續辦理污染場址管理及改善作業，另向高污染潛勢事業介紹土污法最新規定及污染預防措施。後續仍將以農地去污保育作為主軸，向民眾宣導如何確保農地土壤品質，同時透過持續調查作業，找出高風險之污染場址。此外也將與環保署密切聯繫，在策略與技術面交流合作，共同做好污染預防工作。