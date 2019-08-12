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垃圾場離飲用水人工湖200公尺　環團飆：讓彰化、草屯人喝毒水

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▲▼台灣水資源保育聯盟怒批鳥嘴潭人工湖計畫將會讓彰化、草屯人喝下毒水。（圖／台灣水資源保育聯盟提供）

▲環團怒控草屯垃圾場廢水沒處理、飛灰太空包亂置。（圖／台灣水資源保育聯盟提供）

記者許展溢／台北報導

台灣水資源保育聯盟今（12日）怒指水利署要花200億元蓋鳥嘴潭人工湖，經費預定由前瞻計畫預算支出，預計提供彰化縣、草屯飲用水，但是該處旁約200公尺就是草屯垃圾場，掩埋廢棄物至今超過20年，又有活動斷層通過，憂草屯人之後將喝下毒水，要求行政院取消該計畫。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，透過空拍影片可見草屯垃圾場汙水四處流竄，沒有汙水處理設備，數百千焚化飛灰太空包含重金屬戴奧辛露天堆放，甚至堆在已封場的掩埋場上，地下水監測只有垃圾場南廁，北側有監測井，無法證明垃圾場南側的鳥嘴潭人工湖不會受地下垃圾汙水影響。

請繼續往下閱讀...

陳椒華說，鳥嘴潭人工湖有隘寮活動斷層通過，應大幅度縮小面積，但水利署要興建水泥牆擋汙水，根本不可行，因水泥牆建在活動斷層上、斷層活動及水泥老化都會裂開，根本無法阻擋地下汙水，因此千萬不能在垃圾場旁及活動斷層上興建鳥嘴潭飲用水人工湖。

▲▼台灣水資源保育聯盟怒批鳥嘴潭人工湖計畫將會讓彰化、草屯人喝下毒水。（圖／台灣水資源保育聯盟提供）

▲環團今年6月現勘後發現垃圾掩埋場及垃圾皆位於人工湖湖區周邊。（圖／台灣水資源保育聯盟提供）

彰化縣綠色資源人文保育協會理事長吳麗慧認為，鳥嘴潭人工湖完工後每天可供給彰化縣21萬噸的民生用水，雖可減抽地下水減緩地層下陷問題，但現在大家擔心的是攸關民生飲用水安全的諸多問題，一直未得到政府的重視與解決，如草屯鎮焚化爐及垃圾場與鳥嘴潭人工湖直線距離不到1公里，如何讓民眾相信人工湖的用水安全不受影響？

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉指出，鳥嘴潭人工湖預定地位於草屯垃圾場旁，環團今年6月現勘後發現垃圾掩埋場及垃圾皆位於人工湖湖區周邊，由照片看出汙水滲出嚴重沒處理且飛灰置放於周邊。粘麗玉質疑況且水利署稱這裡是垃圾轉運站，為何垃圾比6月堆疊更高？ 草屯垃圾場廢棄物仍每日持續進場、並未見減量，也沒汙水處理設備，飛灰露天堆置。

環團最後呼籲各界思考，鳥嘴潭人工湖有必要規劃在垃圾場旁？有必要面積那麼大？要求此案應重新環評，否則未來彰化、草屯人將來只能喝下毒水。若鳥嘴潭人工湖完工後彰化人改喝須加藥水淨化才安全的地面水，大家寧可繼續喝地下自來水。

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關鍵字：台灣水資源保育聯盟,鳥嘴潭人工湖,彰化,草屯,毒水,地下水,水利署,行政院,前瞻計畫

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