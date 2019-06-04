推展土壤及地下水技術研發　環保署明年預算將砸至4千萬

▲環保署推動產學媒合至今，完成129篇國際性期刊投稿。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

為推展土壤及地下水技術研發，強化技術實場應用，同時加速改善汙染場址，環保署今（4 日）舉行「培植技術開創紀元～107年土壤及地下水科研成果發表暨媒合會」，簽訂現地分層灌注工法及厭氧脫氯生物助劑技術的產學合作備忘錄。

環保署表示，這次估計將媒合15至20組產官學進行技術與談，提高研究資源投入實場機會，推升技術商品專利化，同步創造我國土水市場商機。

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環保署署長張子敬說，環保署推動產學媒合工作行之有年，為加速改善汙染場址，及深耕培植土水專業人才，每年度編列新台幣3000萬元，鼓勵學術研究單位持續精進土壤及地下水技術研發工作，完成129篇國際性期刊投稿、取得23項專利及5件技術移轉，並成功媒合43件技術應用於試驗場址，且獲得良好改善成效。

▲環保署舉行「培植技術開創紀元～107年土壤及地下水科研成果發表暨媒合會」。（圖／環保署提供）

張子敬表示，期望透過技術開發，提高實場應用價值，復育我國土水資源，改善國民健康生活品質。預訂明年再提高預算至新台幣4000萬元。

環保署指出，這次成果發表暨技術媒合會，邀請24位專家分享豐碩研究成果，展現技術應用潛力，並邀請9位專家提供專業土壤及地下水污染整治復育與調查等技術諮詢。環保署強調，將持續關注技術落實場址的成效，掌握我國土水技術發展動態，培植學術研發能量，串聯產學技術發展鏈。