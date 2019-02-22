牛埔發現地下水！　環團籲政院比照深澳電廠撤歐欣環評

▲環團籲行政院應比照深澳電廠撤歐欣環評。（圖／台灣水資源保育聯盟提供）

記者崔至雲／台北報導

近日行政院院長蘇貞昌宣布永久終止龍崎歐欣案許可，但是歐欣案的環評、環差定稿本、水土保持計畫仍具法律效力，故台灣水資源保育聯盟、台灣環保聯盟等環保團體今（22日）再公布歐欣場址北邊約400公尺有地下水，東北邊約二公里龍崎龍船里有泥火山，終年噴出泥槳，甚至在歐欣場址東南側100公尺範圍內有泥火山活動現象，一直噴出泥槳及地下水。

本案地下水調查單位台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，環團發現歐欣場址北邊約400公尺，所鑿地下水觀測井地下水有硫磺味，似溫泉，又發現位於歐欣場址東南約100公尺範圍內有泥火山噴泉，又有大量地下水。再根據退休龍崎兵工廠員工陳秀理表示，這個噴泉水池以前是泥漿池，現在則也噴出地下水，種種證據顯示歐欣場址及鄰近區域有泥火山、地下水、溫泉。

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▲陳椒華表示，歐欣場址北邊約400公尺，所鑿地下水觀測井地下水有硫磺味，似溫泉，又發現位於歐欣場址東南約100公尺範圍內有泥火山噴泉，有大量地下水。（圖／台灣水資源保育聯盟提供）

陳椒華又表示，歐欣公司環評書及水保計畫隱瞞場址有地下水，邊坡穩定分析資料有錯，也沒有依照法規進行乾溼二季及暴雨後量測地下水，明顯違法水土保持技術規範等法規，請蘇貞昌比照深澳案，撤銷龍崎歐欣事業廢棄物掩埋場案環評、環差，請台南市政府撤銷水土保持計畫。

台灣蠻野心足生態協會蔡雅瀅律師表示，當初環評時未考量到有地下水的重要資訊，原環評處分屬違法處分，環保署應依行政程序法第117條撤銷；上級機關行政院，亦得依同條撤銷，退步言，縱不願承認當初通過的行政處分違法，在有地下水的地方蓋事業廢棄物掩埋場，有污染水源之疑慮，為防止或除去對公益之重大危害，至少也該依行政程序法第123條廢止原環評處分。環團希望行政院更積極處理，撤銷或廢止歐欣環評、環差。

▲環團表示，政府應將歐欣場區劃設為自然地景保護區。（圖／台灣水資源保育聯盟提供）

環團請台大地質系教授陳文山判讀龍崎牛埔鑽井岩心，陳文山表示，因為龍船斷層走向呈北東約10度，斷層帶寬度可達數百公尺，此鑽井位在地表龍船斷層西側約500公尺，從岩芯紀錄來看，分布密集的斷層剪切構造，尤其在深度 20 公尺至 29 公尺之間，由於斷層剪切構造的走向都會與斷層走向平行，而龍船斷層走向呈北東約10度，因此依據斷層走向，此鑽井所呈現的斷層剪切構造也會延伸至歐欣場區內，因此推測歐欣場區內的岩盤也會呈現密集的斷層剪切構造，另外，由內門、龍崎、田寮等泥火山噴泉顯示，此區域也可能存在活動性的泥火山湧泉。

環團最後表示，樂見行政院中止歐欣案，但中止歐欣案不如撤銷或廢止歐欣案，請政府也將歐欣場區劃設為自然地景保護區。