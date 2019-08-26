處理李佳芬農舍違建挨批牛步化　雲林縣府已請古坑鄉公所現勘

▲李佳芬農舍6月自行拆除空拍畫面。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照，以下同）

記者唐詠絮／雲林報導

李佳芬位於古坑鄉「農舍」，被踢爆主建物增建與農地未農用，改善期限20日到期，雲林縣政府統一對外發言人新聞處長周柏吟指出，農地改善在24日已經發文請古坑鄉公所場勘，至於農舍主建物部分，最慢將於26日下班前發文給古坑鄉公所，再按公所查報出來回覆內容再商議處理。

▲李佳芬農舍6月自行拆除部分建築。

對此周柏吟日前向《ETtoay新聞雲》指出，因應白鹿颱風侵襲，整個縣府各局處總動員將主力放在防颱，尤其每次颱風重挫境內農漁業，因此李家芬的農舍也發文請古坑鄉公所現勘後，縣府農業處及建設處再做後續處置，不合法令的部分，該罰還是得罰，一切依法行政。

▲李佳芬農舍6月自行拆除空拍畫面。

古坑鄉公所7月19日到李佳芬位在雲林縣古坑鄉田心段的農舍會勘，丈量是針對建築面積長、寬、高進行測量，比照主建物現況和當時使用執照的竣工圖之間的差異，丈量結果發現使用執照的竣工圖，與主建物現況、二樓迴廊等處有差異，也於7月22日下午送縣府建設處及函文所有權人必須限期改正，但今天古坑鄉公所到場會勘後，主建物未曾做任何變動，公所也將此部分函文請縣府審議。

據了解，農舍內已經有種植農作物，農業處副處長陳炳坊指出，李佳芬的這筆農舍土地，土地為非都市計劃內土地，扣除捐獻給一般民眾使用的路地外的其餘90%農地，將農地未農用的部分，在限期內種植農作即可，那就可以不用罰款，若不符合，也將請地政處依違反區域計畫法將裁罰新台幣6萬元到30萬元。

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