李佳芬驚爆深夜與中年男十指緊扣　網友直呼「好羨慕！」

▲李佳芬引導李慶隆從人群中走到媒體區。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬17日出席台北永康商圈活動過程中，被媒體拍到與永康商圈協進會理事長李慶隆「十指緊扣」，但事後證實，李佳芬只是引導李慶隆從人群中走到媒體區。未料，李佳芬驚爆午夜與中年男十指緊扣，對象竟是資深媒體人陳揮文。

陳揮文20日晚間在臉書粉專「飛碟晚餐陳揮文時間」，PO出一張與李佳芬十指緊扣照，還笑說「傳說中的十指緊扣......佳芬姐風采風度100分，希望韓市長別翻白眼」。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「好羨慕輝文喔，居然可以牽佳芬姐的手」、「佳芬姐的親民形象深植人心」、「揮文哥幸福喔，我也想和佳芬姐十指緊扣」、「美麗佳芬姐配可愛揮文哥」、「揮文哥終於握到佳芬姐的手了！好羡慕喔」、「我們都和佳芬姐『十指緊扣』」

另一方面，對於被媒體報導與李慶隆「十指緊扣」，李佳芬表示，「黑到無法無天，黑到天荒地老」，「我的行程有延遲，理事長在樓下等很久了，當天天氣很熱，等很久，媒體朋友也等很久，我不知道有媒體，我真的不知道有媒體，因為這個行程原本我只是想參加他們的東西，理事長可能等了也急了，看到那麼多人，也沒有看到那麼多媒體，一看到我就拉著我趕快往樓上跑，就記者要問嘛！就談一談，我就聽到他在旁邊說好了，趕快上去了」。

▲陳揮文深夜PO與李佳芬「十指緊扣」照。（圖／翻攝臉書粉專「飛碟晚餐陳揮文時間」）