影／唯一支持韓國瑜！顏清標首度公開力挺　批郭台銘：有錢是他家的事！

記者李忠憲／台中報導

大甲鎮瀾宮董事長顏清標25日在豐原出席藍營聚會，首度在公開場合表態力挺國民黨總統參選人韓國瑜，並批評郭台銘「有人輸了不甘願還蠢蠢欲動！」、「有錢是他家的事啦！」，並認為「如果歹性地（指壞脾氣）的就快要凍未條（忍不住）！」

▲顏清標首度公開力挺韓國瑜，批評郭台銘「有錢是他家的事」。（圖／民眾提供）

原台中縣時期成立的台中縣山海屯聯誼會，成員跨越藍綠派系，包括退休議員、縣府主管、鄉鎮代表政府主席等，但大多為藍營成員。聯誼會25日在豐原舉行中秋節聯誼餐敘，現場約400多人到場。

藍營大老包括前總統府國策顧問廖了以、中縣前議長林敏霖、副議長何泗聰、國民黨台中縣黨部前主委李耀群具名邀請，紅黑派大老顏清標、張清堂、立法委員江啟臣、顏寬恒、以及多名藍營及無黨市議員均到場。原本要出席的高雄市長韓國瑜因為輕颱白鹿來襲而臨時喊卡，由夫人李佳芬代表出席。

顏清標致詞時表示，中國國民黨總統參選人已推出韓國瑜，初選已經出爐，也贏了17 %。但是有人輸了不甘願，還蠢蠢欲動，「如果歹性地（指壞脾氣）的就快要凍未條（忍不住）！」。

他接著說，有人參加初選不算數，大家可以用眼睛來檢驗，他說的跟做的不一樣，都「嘸準算」、「有錢是他家的事啦！」目前最重要的，是中華民國的總統要選韓國瑜！他隨即舉手高喊「韓國瑜」，台下呼應「蒜凍」。

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