「把錢拿出來」彰化六信搶案　櫃員回沒錢！搶匪落跑對空鳴槍被制伏

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市彰美路六信26日中午12點許傳出搶案，陳姓歹徒戴著口罩持改造手槍進入，直闖第6開戶櫃台，要求女櫃員拿錢出來，現場有4名開戶民眾看到趕緊蹲下，雙方僵持3分鐘後，行員按下警民連線，歹徒聽到警笛聲響，轉身往外逃逸，展開警匪追逐戰，搶匪趁機對空開一槍後當場被警方制伏，帶回中正派出所偵辦。

▲彰化六信發生搶案。（圖／記者唐詠絮攝）

▲搶匪聽到鳴笛趕緊逃走。

張姓副理指出，因為中午時間，到行庫辦事匯兌領錢的民眾較多，只見歹徒進入時，沒戴安全帽只有戴口罩，到櫃檯時便把槍拿出來，大喊「把錢拿出來」，但櫃員直說「沒錢」，雙方僵直不下，到行庫辦事的民眾深怕被波及，害怕蹲下不敢輕舉妄動。

▲彰化六信發生搶案前往辦事的民眾還是很多。（圖／記者唐詠絮攝）

駛巡邏車趕到，當歹徒看到巡邏車立刻往外逃逸，警匪沿著彰美路1段追逐將近500公尺，搶匪對空鳴槍，但隨即被警方制伏，並帶回警局偵辦。

▲疑似歹徒掉下的夾鏈包警方帶回。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化警分局副分局長蕭啟東指出，整起查獲犯嫌所丟棄的1把改造手槍、1顆擊發彈殼、及彈匣1個（子彈數11顆）、及水果刀1把，還有1個疑似歹徒留下的手提夾鏈包、目前已經陳姓犯嫌依法逮捕偵辦，至於是否有共犯，仍待警方進一步調查。

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