　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

合體沈玉琳做月餅　「山寨韓國瑜」突襲李佳芬竊喜「十指緊扣」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲沈玉琳跟李佳芬合體推銷喜憨兒月餅，找來山寨版韓國瑜，讓佳芬姐緊張到十指緊扣 。（圖／製作單位提供）

▲沈玉琳跟李佳芬合體推銷喜憨兒月餅，找來山寨版韓國瑜，讓佳芬姐緊張到十指緊扣 。（圖／製作單位提供）

記者吳奕靖／高雄報導

為了推銷喜憨兒月餅，高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬特別參加了網路知名節目《謝謝琳來了》跟荒謬大師沈玉琳一起做月餅，就在錄影過程當中，節目製作單位安排了「山寨韓國瑜」現身探班，無預警的橋段讓李佳芬不知所措，一時間十指緊扣，讓沈玉琳直喊：「市長，你發福了」。

在25日播出的《謝謝琳來了》節目當中，沈玉琳為了推銷喜憨兒月餅來到高雄市政府鳳山行政中心學習製作月餅，不但找來剛出爐的城市小姐前三名的佳麗陪伴，還邀請了高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬一起，但是沒想到「鬼才製作人」林仕鵬意圖「自肥」，頻頻喊李佳芬為「岳母」，讓佳芬姐只能尷尬笑。

▲沈玉琳跟李佳芬合體推銷喜憨兒月餅，找來山寨版韓國瑜，讓佳芬姐緊張到十指緊扣 。（圖／製作單位提供）

▲沈玉琳跟李佳芬合體推銷喜憨兒月餅，找來山寨版韓國瑜，讓佳芬姐緊張到十指緊扣 。（圖／製作單位提供）

而另外一個讓李佳芬很尷尬又驚喜的橋段，就是節目製作單位找來一名「山寨韓國瑜」，這名山寨版韓國瑜不但穿著市長一貫的藍襯衫出場，還套著韓國瑜的橡皮面罩到了現場探班，原本專心製作月餅的李佳芬看到這一幕後，第一時間還愣了一下，因為錄影當中韓國瑜應該是在外地，並沒有留在高雄市，不過佳芬姐對於這份「驚喜」可以說是相當緊張，一度不知道該怎麼辦，自己雙手緊扣握拳，頻頻笑場。節目結束後，一直跟沈玉琳說：「如果市長可以像你們安排的人一樣壯，我就不用擔心了」。

同時製作單位還安排了2019年才剛出爐的城市小姐前三名佳麗陪同李佳芬跟沈玉琳做月餅，李佳芬站在第一名旁邊超級害羞、沈玉琳還「告白」佳芬姐說：「你在我心中是最美的，這些城市小姐都比不上你的顏質！」讓李佳芬一度很害羞，回答說:「是我老公教你講的嗎」。讓現場所有人笑翻！

▲沈玉琳跟李佳芬合體推銷喜憨兒月餅，找來山寨版韓國瑜，讓佳芬姐緊張到十指緊扣 。（圖／製作單位提供）

▲沈玉琳跟李佳芬合體推銷喜憨兒月餅，找來山寨版韓國瑜，讓佳芬姐緊張到十指緊扣 。（圖／製作單位提供）

▲沈玉琳跟李佳芬合體推銷喜憨兒月餅，找來山寨版韓國瑜，讓佳芬姐緊張到十指緊扣 。（圖／製作單位提供）

▲沈玉琳跟李佳芬合體推銷喜憨兒月餅，同時找2019年城市小姐前三名陪伴 。（圖／製作單位提供）

ET快訊
國道3號南下進香團車突爆胎！香客1死7傷
郭台銘堅信命運掌握在自己手中！蔡沁瑜：「換瑜」是國民黨家務事
18歲準役男遭「樹枝穿胸」亡　爸痛哭：他血流到乾

關鍵字：韓國瑜,沈玉琳,李佳芬,十指緊扣,喜憨兒,月餅,城市小姐

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／增加中南部戰力！顏寬恒、謝龍介擔任韓國瑜競總副執行長

郭台銘稱「反併吞」被消費　蔡英文：捍衛中華民國台灣不是選舉說說而已

民調大勝韓柯遭指因「幸運」　蔡英文：那民調不好是因我運氣不好囉

高雄5區停班課...韓國瑜神隱不在應變中心　副市長：他人在高雄

柯郭王三人何時坐下談　「被動」王金平：沒有做這樣規劃

郭台銘堅信命運掌握在自己手中！蔡沁瑜：「換瑜」是國民黨家務事！

誰是2020大罪人？連勝文：柯文哲不稱王…吳敦義不敢喊第一！

合體沈玉琳做月餅　「這個男人」讓李佳芬竊喜還「十指緊扣」

影／王浩宇告韓粉「勝率百分百」：很多連5萬都拿不出來、真的快笑死

影／沒水準！韓粉創帳號連一個月嗆「姓蔡的女人都騷」　罷韓正妹：多到我打不完

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

《聲林》「鳥人」第一個坐上MVP紅椅　蕭敬騰大讚：天分極高的一個選手

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

《聲林》選手性感熱唱《辣台妹》　周湯豪讚：放得非常開！

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

日人直擊總統官邸挑戰台灣美食　大嗑滷肉飯、珍奶： 幸福的感覺

26歲男酒駕過彎沒煞車撞死志工　熱心公益遇死劫 家屬：好人不長命

疑看手機未注意「大車越線逼近」騎士擦撞慘摔...畫面曝光網戰翻

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

快訊／增加中南部戰力！顏寬恒、謝龍介擔任韓國瑜競總副執行長

郭台銘稱「反併吞」被消費　蔡英文：捍衛中華民國台灣不是選舉說說而已

民調大勝韓柯遭指因「幸運」　蔡英文：那民調不好是因我運氣不好囉

高雄5區停班課...韓國瑜神隱不在應變中心　副市長：他人在高雄

柯郭王三人何時坐下談　「被動」王金平：沒有做這樣規劃

郭台銘堅信命運掌握在自己手中！蔡沁瑜：「換瑜」是國民黨家務事！

誰是2020大罪人？連勝文：柯文哲不稱王…吳敦義不敢喊第一！

合體沈玉琳做月餅　「這個男人」讓李佳芬竊喜還「十指緊扣」

影／王浩宇告韓粉「勝率百分百」：很多連5萬都拿不出來、真的快笑死

影／沒水準！韓粉創帳號連一個月嗆「姓蔡的女人都騷」　罷韓正妹：多到我打不完

日本搶先發表！南韓通報「退GSOMIA」隔天北韓射彈　韓軍晚了26分鐘

快訊／增加中南部戰力！顏寬恒、謝龍介擔任韓國瑜競總副執行長

屎意來了！柴柴路中央「棒賽給駕駛看」　媽尷尬：很會挑地點

中職／戰機搬到全猿主場　Lamigo飛行模擬艙啟航

房事失敗「進不去」！夫驚慌帶妻求診：太太的洞不見了怎麼辦？

加油要快囉！汽柴油明日起　各漲3角、2角　95無鉛汽油28.1元

白鹿農損1283萬...台東最嚴重　香蕉、釋迦慘遭殃

南下拜拜國3寶山段廂型車突爆胎　翻覆躺路中「進香客1死7傷」

美撤英企限制才有貿易協議！強生今會川普…搶先嗆聲：美國必須妥協

來搶鐵飯碗！台電招考今登場　2.6萬人報考創四年新高

政治熱門新聞

王浩宇告韓粉「勝率百分百」：真..

私菸案2少將不同命！林國欽被爆..

罷韓正妹又被罵　「姓蔡的女人都..

韓國瑜勘災後「神隱」　他PO照..

受韓國瑜啟蒙的「王姓女學生」　..

美國商會演講　蔡英文VS韓國瑜..

小英買駐紐約辦事處？　陳水扁打..

命運掌握在自己手中！蔡沁瑜：「..

快訊／蘇貞昌call out！..

幕後／韓國瑜美商演說　外商代表..

誰是2020大罪人？他這樣酸柯..

韓國瑜準時坐鎮：我從小就有這個..

一次搞懂「報備參選」真相！

取消台中有變數？韓國瑜聽問題直..

更多熱門

相關新聞

柯郭王三人何時談　王金平：隨因緣

前立法院長院長王金平來到高雄參加法會，再度被媒體詢問到跟台北市長柯文哲、鴻海前董座郭台銘兩個人之間的互動，究竟何時會坐下來談，王金平說：「我也沒有做這樣的規劃」，但是隨後又補了一句「是不是另外有人做這樣的規劃，我不知道，所以我說隨因緣走，我不會去主動什麼」。

受韓國瑜啟蒙的「王姓女學生」　鍵盤柯南追身分

王浩宇告韓粉「勝率百分百」：真的快笑死

罷韓正妹又被罵　「姓蔡的女人都騷」

颱風被拍到在飯店！韓國瑜喊：小題大作

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

即／「快樂嬤」逝！孫女：再也不能一起過中秋

台南安南區路樹倒下　騎士傷重不治

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

17歲超兇女高中生　外套半脫「G級籃球雙峰」Ｉ字豪溝炸出

女星要他睡浴缸　男助理淚崩爆黑料

男扮「休假員警」亂攔車！友人爆：他是終極渣男

NASA：正在調查第一起太空犯罪

拒南韓哥搭訕　櫻花妹遭扯髮狠踹

醫生摸頭　呆萌洛威拿竟露殺氣斜眼

尼克求婚Ashly7個月突爆分手危機

沖田杏梨引退3年「胸部垂到腰」

淫僧茫喊：吸毒XX是成佛之路！

BY2《明日之子3》總決賽名次出爐！網氣炸

路撿手機！妹子請客報答…神展開

神豪乾爹1小時斗內2300萬！甜美網紅嚇哭「賣身」

更多

最夯影音

更多

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

《聲林》「鳥人」第一個坐上MVP紅椅　蕭敬騰大讚：天分極高的一個選手

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

《聲林》選手性感熱唱《辣台妹》　周湯豪讚：放得非常開！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面