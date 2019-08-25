合體沈玉琳做月餅　「這個男人」讓李佳芬竊喜還「十指緊扣」

▲沈玉琳跟李佳芬合體推銷喜憨兒月餅，找來山寨版韓國瑜，讓佳芬姐緊張到十指緊扣 。（圖／製作單位提供）

記者吳奕靖／高雄報導

為了推銷喜憨兒月餅，高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬特別參加了網路知名節目《謝謝琳來了》跟荒謬大師沈玉琳一起做月餅，就在錄影過程當中，節目製作單位安排了「山寨韓國瑜」現身探班，無預警的橋段讓李佳芬不知所措，一時間十指緊扣，讓沈玉琳直喊：「市長，你發福了」。

在25日播出的《謝謝琳來了》節目當中，沈玉琳為了推銷喜憨兒月餅來到高雄市政府鳳山行政中心學習製作月餅，不但找來剛出爐的城市小姐前三名的佳麗陪伴，還邀請了高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬一起，但是沒想到「鬼才製作人」林仕鵬意圖「自肥」，頻頻喊李佳芬為「岳母」，讓佳芬姐只能尷尬笑。

▲沈玉琳跟李佳芬合體推銷喜憨兒月餅，找來山寨版韓國瑜，讓佳芬姐緊張到十指緊扣 。（圖／製作單位提供）

而另外一個讓李佳芬很尷尬又驚喜的橋段，就是節目製作單位找來一名「山寨韓國瑜」，這名山寨版韓國瑜不但穿著市長一貫的藍襯衫出場，還套著韓國瑜的橡皮面罩到了現場探班，原本專心製作月餅的李佳芬看到這一幕後，第一時間還愣了一下，因為錄影當中韓國瑜應該是在外地，並沒有留在高雄市，不過佳芬姐對於這份「驚喜」可以說是相當緊張，一度不知道該怎麼辦，自己雙手緊扣握拳，頻頻笑場。節目結束後，一直跟沈玉琳說：「如果市長可以像你們安排的人一樣壯，我就不用擔心了」。

同時製作單位還安排了2019年才剛出爐的城市小姐前三名佳麗陪同李佳芬跟沈玉琳做月餅，李佳芬站在第一名旁邊超級害羞、沈玉琳還「告白」佳芬姐說：「你在我心中是最美的，這些城市小姐都比不上你的顏質！」讓李佳芬一度很害羞，回答說:「是我老公教你講的嗎」。讓現場所有人笑翻！

▲沈玉琳跟李佳芬合體推銷喜憨兒月餅，找來山寨版韓國瑜，讓佳芬姐緊張到十指緊扣 。（圖／製作單位提供）

▲沈玉琳跟李佳芬合體推銷喜憨兒月餅，同時找2019年城市小姐前三名陪伴 。（圖／製作單位提供）