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徐永明喊話蔡英文：要時代力量支持　就啟動憲改委員會

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▲▼徐永明拜會社民黨。（圖／記者楊蕓攝）

▲徐永明拜會社民黨。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

時代力量黨主席徐永明上週甫上任，積極與第三勢力小黨展開對話，備戰2020大選，26日中午拜會社會民主黨召集人丁勇言、創黨召集人范雲等人，請益第三勢力政黨合作新模式。徐永明也向總統蔡英文喊話，強調若要爭取時力的支持，就啟動憲改委員會，並呼籲高雄市韓國瑜表態是否支持憲改，以及拒領動輒2、3億的選舉補助款。

徐永明致詞時，宣布與社民黨提出「改革護台」路線，並預告下週將與民進黨主席卓榮泰會面，商談更多合作。被問到時代力量和社民黨是否也會加入民進黨提出的「抗中保台大聯盟」，促成「泛綠大聯盟」，徐永明表示，時代力量對政黨合作的主張是從理念政策、憲改出發，並強調，憲改是蔡英文兩年前就做出的承諾，期許立法院下會期能啟動憲改委員會，修法讓更多元的力量進入國會。

徐永明提到，時代力量主張取消總統候選人的鉅額選舉補助款，隨後便砲轟高雄市長韓國瑜，選上市長時拿了3千萬，不到一年就選總統，2億補助款跑不掉，「有必要錦上添花嗎？」

徐永明痛批，小黨參選受到高門檻限制，總統候選人卻領一堆錢，去成立基金會，變成小金庫，「蔡總統如果要爭取時代力量的支持，啟動憲改委員會，完成2年前的承諾，同時也呼籲韓國瑜表態是否支持憲改，讓台灣有多元政治的聲音，以及是否願意不領選舉補助款。」

徐永明強調，時代力量的主張非常清楚，期待與卓榮泰下週見面，好好談合作，「我相信蔡總統會贏，但台灣改革真的不能輸，希望在雙贏狀況下，讓台灣繼續走下去」，至於雙方會面的時間，徐永明說，今天雙方幕僚已經通上電話，本週展開幕僚作業，預計週五確認明確時間，「從我的角度是希望越快越好。」

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關鍵字：時代力量,徐永明,蔡英文,韓國瑜

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