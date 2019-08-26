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快訊／蔡英文道歉了！　坦承記錯：紐約辦事處大樓是游錫堃拍板的

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記者陶本和／台北報導

總統蔡英文日前至台中舉行「辣台派開講」講座，提到台灣駐紐約辦事處的大樓為自己擔任行政院副院長時購入，但隨後遭到前總統陳水扁打臉。對此，蔡英文26日透過臉書認錯，確實記錯了，「我在演講時表達的內容有錯誤，造成困擾，實在不好意思。」

▲▼總統蔡英文認錯道歉了。（圖／蔡英文臉書）

▲總統蔡英文認錯道歉了。（圖／蔡英文臉書）

蔡英文表示，日前在演講時，對於紐約辦事處大樓購置一事的說法確實有誤。這幾天她回去查了資料，印象確實記錯了，要跟大家說一聲不好意思，也要謝謝大家的提醒。

蔡英文指出，當年出任陸委會主委後，因為隸屬國安團隊的一份子，也參與許多外交及對美事務的討論、決策。對於購置紐約辦事處大樓、配置更多資源到外交第一線，提升我國外交預算效益這件事，她一直相當支持。

不過，購置紐約辦事處大樓，蔡英文坦言，是在游錫堃院長任內拍板的，後來她擔任行政院副院長時，有召集行政院對外工作小組的工作，但確實和購置紐約辦事處大樓沒有直接關係，「我在演講時表達的內容有錯誤，造成困擾，實在不好意思。」

蔡英文說，再次感謝當年民進黨的執政團隊，外交工作是一棒接一棒，游院長的正確決定，以及外交部同仁堅守工作崗位的努力，是台美關係今天能夠持續深化、台灣在國際上也持續擁有一席之地，「最主要的原因，我們應該記得這些貢獻。」

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