「我困在很高的地方！」妙齡女爬大屯山滾落山坡　緊貼陡峭山壁求救

▲莊女於清晨登山，不慎誤入小徑迷路。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

日前一名家住萬華的莊姓女子（21歲）因心情不佳，想登山散心，於清晨6時許獨自前往北投大屯山登山，但疑似路況不熟，不慎跌倒滾落山坡，爬起來後卻誤入小徑，迷路在荒郊野嶺，不知所措的莊女立即打電話報警求助，轄區警方獲報後出動3名警員上山搜救，最終在一處寺廟旁的峭壁上成功救下莊女。

▲警方經過數小時登山搜救，終於成功救下莊女。（圖／記者游宗樺翻攝）

長安派出所所長盧重毓表示，警方於8月17日清晨6時許接獲莊女報案，莊女在電話中稱「警察先生，我人在一處很高的地方，很害怕不知如何是好.....」，由於莊女誤闖山區，恐危急生命安全，轄區派出所派遣警員周文龍、辛益彰及莊俊偉趕赴現場，沿著登山路徑展開地毯式搜尋，同時透過莊女提供的地理環境特徵推測其所在位置，耗費數小時後，終於在奇岩路27號寺廟旁尋獲孤立無援的莊女。

當警方發現莊女時，對方正站在寺廟旁的峭壁上頭，驚慌失措的向警員呼救。警員莊俊偉見莊女體力不支、搖搖欲墜，等不及消防隊到場支援，立即上前與另2名警員爬上約3層樓高的寺廟樓頂，由莊警墊腳尖探身出去伸手救人，另2人分別拉住他的雙腿、身體確保安全。

救助過程中莊女一度差點踩空，現場險象環生，在現場3名警員的協助下，成功由莊警一手拉著欄杆、一手將莊女抱進廟中，成功化解一場危機。莊女被營救下來後由於沒有明顯外傷，最後由其母親陪同回家。

警方呼籲，登山健行務必結伴同行，沿登山步道、告示路牌指示，留意足下狀況，切勿獨自登山或因好奇走進偏僻小道，迷路受困時，請立即撥打緊急電話110報案，並在安全或明顯處所等待警消馳援並保存體力，切勿過於自信自身體能，以免危難發生。