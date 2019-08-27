3男訪友未果與移工口角　竟投汽油彈燒宿舍...丟到隔壁民宅車庫

▲曾男與移工口角後心生不滿，竟丟汽油彈想燒移工宿舍。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者游宗樺／台中報導

台中市3名男子去年跑到一處移工宿舍，想要找之前的同事飲酒敘舊，但還沒找到人卻先跟住在裡面的泰籍勞工起口角糾紛，其中曾姓男子心生不滿，竟自製汽油彈，坐上林男所騎的機車，想燒掉移工宿舍洩憤，不料竟砸中隔壁民宅車庫，導致停在內的車輛左後輪及上緣鈑金受損。由於車輛緊鄰住宅停放，所幸鄰居協助救火，未延燒至房舍造成更大災害。

台中地院判決書指出，曾姓、林姓、黃姓等3名男子於去年11月22日前往潭子區一處移工宿舍，想要找舊同事飲酒聊天，尋人未果卻與裡面的泰籍勞工起衝突，曾男離開後心生不滿，竟指示林男去鄰近的加油站購買92無鉛汽油，再把汽油倒入玻璃瓶內，將衛生紙塞入瓶口製成汽油彈。

當日下午2時許，黃男騎機車載曾男，由曾男手持汽油彈準備砸向移工宿舍，卻誤把隔壁民宅當成目標丟擲，當場火光沖天，鄰居見狀立即協助滅火，所幸火勢並未延燒到民宅，但黃女停在民宅車庫內的小客車被燒到，車輛左後車輪及車輪上緣鈑金受損。

當曾、黃2人丟完汽油彈離開現場後，林男騎機車返回現場查看，發現燒錯戶了於是向他們通報，最後警方循線查獲曾、林2人，另外通緝黃男到案。

台中地院法官認為黃女的車輛停在住宅車庫內，由於車庫與住宅緊密銜接，是住宅出入口之一，又外有鐵捲門，上有天井帷幕，在車庫縱火燃燒，很容易延燒至住宅，審酌曾男與被害人已達成和解，且未造成人員傷亡及財產重大損失，依放火未遂罪判處曾男4年，林男3年8月有期徒刑，而黃男則將另案審理。