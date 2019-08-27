颱風期間警冒雨清除路障保用路人安全　屏東里港居民感激

▲屏東縣里港警分局三地門鄉口社所所長曾立吉、警員徐振平清除路面樹枝，確保用路人行的安全 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

白鹿颱風雖已消逝，但颱風期間，屏東縣里港警分局楊龍祥指示各所巡視轄內，發現土石流、民眾受困、道路坍方等災情立即處置、回報，確保民眾生命財產安全，口社派出所員警頂著風雨及時處理，確保用路人生命財產安全的作為，迄今仍讓民眾印象深刻，表達感激。

三地門鄉口社所所長曾立吉、警員徐振平巡邏轄區時，在三地門鄉沿山公路段有一堆枯木及樹枝屯積於道路中央，影響來往車輛安全，為避免交通事故發生，曾、徐兩員著頂著風雨，立刻穿上雨衣，徒手將上揭枯木及樹枝，一一清除完畢，還原道路原貌。

而三地門鄉沿山公路旁的小野溪暴漲，夾帶枯木及樹枝，致涵管堵塞，漂流至道路中央，對道路造成相當的影響，若機車騎士經過易因而滑倒受傷。曾、徐兩員見狀，在大雨中徒手清除枯木及樹枝，清除道路障礙，贏得過路民眾讚許。

分局長楊龍祥肯定曾立吉、徐振平兩員為維護民眾生命財產安全，義無反顧，盡己所能，清除道路障礙的精神。並籲請民眾颱風強風豪雨易造成道路受損，如發現任何影響道路安全情事，可撥打110或當地派出所電話，請求警察協助。