「大家闖紅燈只有我被攔」騎士投訴警瀆職　分局長送保溫瓶挺基層

▲被投訴的警員李俊德（中）曾任郵差，對交通違規感觸頗深。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台中報導

台中市一名民眾日前騎機車闖紅燈，遭春社派出所警員李俊德攔下開單後心有不甘，認為該路段不只有他一人闖紅燈，且路旁還有違停車輛，開單的李警忽略其他違規者，因而向台中市警局第四分局投訴。第四分局表示，李俊德從警前曾從事郵差工作約5年，對於違規者造成道路安全的危害感觸很深，於是在2016年期間毅然轉考警職，分局長吳耀南獲悉李警被投訴後，不但不予懲處，還送他保溫瓶要他「保持執勤熱忱」。

春社派出所所長江松泳表示，所內員警李俊德在8月7日晚間執行巡邏勤務時，於永春南路見到一名機車騎士闖紅燈，本於職責立即攔下舉發開單。騎士被攔下後一度向李警求情未果，竟惱羞成怒，質疑還有很多民眾闖紅燈未被取締「闖紅燈的人那麼多，為什麼只罰我一人？」，還當場指著路旁的違規車輛，要求李警全部都要開單，最後還投訴李警瀆職。

吳耀南獲悉後，經調查認為李警依法告發投訴人並無不妥，同時為了強調警方執法時的辛勞與尊嚴，不但未對被投訴的員警懲處，反而以記嘉獎獎勵，還公開頒贈保溫瓶表揚，期許員警能像保溫瓶般保有執法的熱忱。

江松泳表示，出於法律的「平等原則」，人民本來就負有守法的義務，若自身違規在先，自然不能主張「不法之平等」的權利，認為其他人違法違規未被舉發，自己也可以不遵守法律規定，此類主張不屬於法律賦予的權利。