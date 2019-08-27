屏東姊弟上山採竹　弟突昏眩迷路...警民漏夜河床尋獲

▲屏東縣里港警分局口社所出所及山青、消防隊等人員漏夜上山找到受困潘姓鄉民。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣三地門鄉潘姓姐弟上山採竹筍，傍晚姐姐先行下山，久未見弟弟下山，擔心受困，向警方求助，警方會同山青漏夜上山搜尋，在阿烏溪河床找到他，協助下山，讓他免於受困山中，感激搜尋人員。

里港警分局口社所所長曾立吉、警員徐振平日前接獲潘姓婦人報案，指早上與49歲的弟上山採竹筍後，她先於傍晚下山，但未見其弟返家，相當擔心他的安危。

曾立吉連絡消防隊後研判，認為潘男可能受困山中，致未下山返家，立即召集口社所員警、消防、義警、義消及青葉村熱心民眾等13名上山搜尋。搜尋人員經3個多小時辛苦攀爬山區崎嶇的山路，終於晚上10時50分許，在三地門鄉深山阿烏段阿烏溪河床將他尋獲，讓他喜出望外。

潘男表示，其傍晚時突感頭腦昏眩，加上深夜摸不清楚四周方向，因此受困山中，他根據經驗，認為在溪水旁較易受到注意，故暫時溪床休息，計畫天亮再行找路返家，沒想到，眾人能前來搜山找到他，讓他不必夜睡深山，對眾人如此不畏辛勞，深夜共同前來搜山，十分感激。

分局長楊龍祥對曾所長秉著「救人一命、勝造七級浮屠」精神，召集大家漏夜入深山搜尋，及時幫助民眾脫困，避免發生不可預知的危難，深表嘉許。並呼籲颱風來臨前後期間，山區易降下豪大雨，請山區居民勿入深山，避免發生危險，如遇豪雨受困、道路受損，可撥打110或當地派出所電話，請求警察協助。