韓國瑜演說「晶晶體」　美商執行長：他盡了全力用中英文交流

▲韓國瑜赴美國商會發表演講。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

高雄市長韓國瑜日前在美國商會演說，用中英文夾雜的「晶晶體」遭到網友揶揄。對此，台北美國商會執行長傅維廉（William Foreman）26日表示，他盡了全力用中英文交流，任何人嘗試透過英文表達，對他們而言都是很開心的事，有努力才是重點，不會有評斷。

針對韓國瑜日前在美國商會演說時，被認為疑似把美國商會（The American Chamber of Commerce in Taipei）與美僑俱樂部（American Club Taipei）給搞錯了，導致台下一陣尷尬。對此，傅維廉幽默地說，不會不恰當，因為大家經常搞混，辦公室也常常接到詢問俱樂部業務的電話。

至於韓國瑜在演說時，用了中英文夾雜的「晶晶體」，引起社會議論甚至揶揄。傅維廉則說，韓國瑜盡了全力用中英文交流，任何人嘗試以英文來表達，對他們來說，都是很開心的事情，有努力才是重點，所以不會有評斷。

另外，美國商會是不是會邀請所有的總統候選人演說？傅維廉表示，美國商會希望邀請所有有意參選總統的人，希望可以交流，討論台灣政策願景。

傅維廉說，台北市長柯文哲之前以市長身份到商會，討論台北的市政，如果接下來鴻海創辦人郭台銘或是任何人決定參選，也會非常樂意邀請前去演說。

▼美國商會執行長傅維廉（William Foreman）出席民進黨立委余宛如在立法院舉辦的「人才循環大聯盟- 白皮書啟動日」。（圖／余宛如辦公室）

