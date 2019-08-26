「韓市長民調比較低迷一點」　顏寬恒：9/17後就會解決

記者鄧木卿／台中報導

針對大甲鎮瀾宮董事長顏清標昨天在台中市一場地方派系秋節聚會上嗆說，「郭台銘有錢是他家的事」一事，顏的兒子、立委顏寬恒26日表示，韓國瑜是國民黨經過民主程序選出來的提名人，不論郭柯王會不會結盟，顏家一定力挺，雖然韓民調目前確實比較低迷，但等到9月17日後就會解決。

▲顏寬恒表示，韓國瑜目前民調比較低迷，但9月17日後就會解決。（圖／記者鄧木卿攝）

▲顏寬恒表示全力支持韓國瑜。（圖／記者鄧木卿攝）

顏清標在一場台中市紅黑派系秋節聚會上，針對郭台銘蠢蠢欲動想參選總統一事，不但嗆說「有錢是他家的事」，當場並高喊韓國瑜當選，上午顏寬恒出面替父親顏清標再做說明。

顏寬恒說，當初父親選舉時候，郭董也南下力挺，兩人其實是有深厚交情，而在初選期間，不管是郭董、王前院長或是周錫瑋前縣長來台中，他們都是用一樣的熱情態度接待，也都鼓勵他們，如今，國民黨已透過民主初選程序，產生了唯一的提名人，所以韓市長就是唯一支持的目標跟人選，不會有第二組候選人，即使郭柯王結盟也是如此。

顏寬恒還說，現在選舉非常紛亂，資訊來源五花八門，不同民調公司結果就會不一樣，而目前這個時間點，韓市長民調比較低迷一點，那是因為整個情況都還沒有確定，等到9月17日後，到底會有幾組人馬參選一確定，紛亂情況就會解決。

他強調，為了中華民國能夠繼續的存在，為了下一代，希望有志一同的所有好朋友，大家站出來相挺，唯一支持韓國瑜。