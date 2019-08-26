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嗆韓黑「一群白內障」　劉家昌：2020讓這群草包喊聲「韓總統」

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▲劉家昌。（圖／資料照／記者徐文彬攝）

▲劉家昌。（圖／記者徐文彬攝）

記者袁茵／綜合報導

音樂大師劉家昌在2018九合一大選時，就有發表過支持韓國瑜的言論，如今韓國瑜要代表國民黨角逐2020總統大選，卻引來許多人的罵聲連連，使他25日在臉書上公開批評「韓黑」是「一群白內障」，2020會讓這一群真的草包心服口服，叫韓國瑜一聲「韓總統」。

劉家昌25日在臉書上分享自己的過往，提及自己在哈爾濱出生，六歲某個夜晚，他的父親換了像難民的衣服一個人連夜跑了，沒多久共產黨到家裡把母親抓走了，孩子跪成一排哭求，過了一陣媽媽被放回來了，沒多久又被抓走了，「前後鬥爭三次，我們已傾家蕩產。」

劉家昌說，半年後媽媽帶著他們4個孩子一起逃難，從香港坐船到韓國找爸爸，以為家人可以好好團聚，「沒想到韓戰爆發，共產黨又來了！」全家開始從南到北、從南到北逃難，「冬天結冰，常常被屍體絆倒，這就是我的童年。」

劉家昌說，兩次「國難」，包括退出聯合國、與美斷交，他都堅守在台灣，為了報國還服了兵役，在危難之際寫了梅花、中華民國頌，喚起同胞的愛國心，團結共同渡過難關。「我是最有資格反共的人，今天我既不從政也不從商、也不參選，一群混蛋名嘴給我扣紅帽子，完全是一群瘋狗亂咬。」

▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會,韓國瑜大進場,韓國瑜跟台下民眾互動。（圖／記者季相儒攝）

▲韓國瑜凱道造勢大會。（圖／記者季相儒攝）

「二十多年三個總統，把中華民國完全給邊緣化，的確傷害到我們愛國人的心。」劉家昌說，無奈的百姓看到韓國瑜帶著旗海飄揚，感動了愛國人民的心，這層深的感動，不是抺黑可以撼動的，「既使一様的苦日子，我們不要窩囊的活，我們要有尊嚴的活。」

劉家昌要罵韓國瑜「草包」的人想想，「一個人單槍匹馬能拿下高雄，現在人民擁戴他選總統，你們卻看不懂，一群白內障！」連賴清德都說韓國瑜是百年罕見的政治奇才，「連他都看懂了，你們卻看不懂，怪誰？2020會讓你們一大群真的草包，心服口服叫他一聲韓總統。」

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關鍵字：劉家昌,韓國瑜,韓黑,2020總統大選

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