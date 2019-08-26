AmCham和ACC分不清？韓國瑜當場秀英文：我怎麼會不知道

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前受台北市美國商會邀請，參加專題演講，卻在演講過程中一再提及自己大學時曾在美僑俱樂部打工，遭網友指韓把美國商會（簡稱AmCham）和美僑俱樂部（ACC）兩個不同組織搞錯。對此，韓國瑜表示「我怎麼會不知道？」，強調自己此舉是為了拉近彼此距離，「是情感的互動」，連這都被放大檢驗，實在不可思議！

▲韓國瑜日前赴美國商會發表演講，引發熱議。（圖／記者屠惠剛攝）

韓國瑜21日到台北參加專題演講，2分鐘的演講過程中，中英文夾雜，內容提及「38年前白天在大學唸書，晚上上班就在American Club（美僑俱樂部）當Security Guard（保安），白天是student（學生），晚上是American Club Security Guard（美僑俱樂部保安），「我的tuition fee，我的大學生活費都是American Chamber pay me！（美國商會幫我付）」。

這段演講引來網友批評，指韓國瑜是受到美國商會（AmCham）的邀請，美國商會就是一個商業組織，不是吃飯喝酒餐飲娛樂社交的俱樂部。「韓國瑜居然把AmCham和ACC兩個不同組織，混為一談，以為是同一個，狂扯唬爛，台下都是尷尬的微笑」。

▲韓國瑜強調，自己此舉是為了拉近和商會會員的距離。（圖／記者賴君欣攝）

事隔多日，韓國瑜26日受訪時被問到此事，表示「AmCham和ACC，這兩者我非常清楚，我的薪水是ACC發的，我怎麼會不知道？」，韓強調，因為美國商會有很多會員也都是ACC的會員，「為了拉近彼此的距離、感謝大家，當年的學雜費很多各位都有幫忙」，因此自己才會這樣說，「這是一個情感的互動，連這個都會被放大檢驗，真是不可思議」。

另外，韓國瑜也提及九月份開始，高雄有3所國中、21所小學，都將開始實施中英文雙語教育，「我們財政這麼困難，還是硬擠出兩千萬推動雙語教育」，這樣下一代年輕人才能跟國際接軌，在國際活動上結交四面八方的好朋友。