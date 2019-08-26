為「白鹿」連留守3天猝死！仁愛鄉建設課長倒沙發「全身僵硬」

▲仁愛鄉建設課長盡忠職守，上周在應變中心期間，仍一直到災區現場勘驗，26日卻不幸猝死。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽、陳韻如／南投報導

南投縣仁愛鄉建設課張姓課長，26日上午被同事發現倒在辦公室沙發一動也不動，嚇得趕緊報警處裡，而警消獲報趕抵現場，確認他已死亡多時。經查，張男25日上午就因身體不適就醫，但仍然堅守崗位，沒想到不到一天就發生憾事，詳細的死因還有待進一步調查釐清。

警方調查，26日上午8時許，辦公室同仁剛到班，就看見張男躺在沙發上，起初還以為張男是因留守勞累在補眠，便沒有立刻叫醒他，但等到其他同仁陸續到班後，驚覺張男沒有呼吸心跳，臉色蒼白且全身冰冷，遂立即報警並同時施予CPR搶救，但警消到場後，確認張男已死亡多時。

▲仁愛鄉建設課長盡忠職守，上周在應變中心期間，仍一直到災區現場勘驗，26日卻不幸猝死。（圖／記者白珈陽翻攝）

仁愛鄉鄉長吳文忠獲知消息後相當難過，表示為了這次的颱風，鄉公所災害應變二級開設，張男一直從24日成立颱風應變中心後就沒離開過公所，，但25日他就因胸悶、胃不舒服等症狀就醫後，再返回工作崗位，沒想到26日上午卻被同事發現他倒在沙發上，一動也不動。

吳文忠還提到，由於5、6月的梅雨季節造成鄉內多處發生土石流災害及道路坍方等，接著又陸續有颱風來襲，公所為了災害搶修與防災應變，幾乎沒有時間喘息，而對於張男的猝逝，公所也會全力協助家屬處理後事。