酒駕男狠衝撞釀3死！人壓車底哀號...目擊者「來不及救」顫抖喊：真的好恐怖

記者沈繼昌、王亞志、陳韻如／桃園報導

桃園市蘆竹24日清晨發生一起酒駕車禍釀3死的意外，一輛貨車行經大竹路288巷時，疑似失控，幾乎沒剎車就衝向路旁停放轎車與休旅車，而正在清掃路邊的環保志工根本來不及閃避，3人不幸喪命。現場一名志工目擊整起車禍發生，心有餘悸德表示，當時遠遠就看見貨車開很快，還發出激烈聲響，隨後聽見碰一聲，接著就看見其他志工被壓在車底哀號，場面相當悽慘。

▲桃園市蘆竹區一輛貨車清晨突然失控，衝向路旁轎車波及路旁環保志工，現場一片混亂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這起車禍造成駕駛、乘客、環保志工、路人共7人傷亡，警方查出，肇事駕駛是26歲的朱姓男子，24日清晨6時許由中興路轉入大竹路288巷時，疑似車速過快，失控後擦撞路邊咖啡色轎車再連續追撞停在路邊的3輛車，造成環保志工閃避不及當場遭撞，還有一人一度卡在車底。

▲車禍目擊者回憶當時仍心有餘悸，顫抖著說「真的好恐怖」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

朱姓男子偵訊時坦承，清晨跑車時有喝類似威士比飲料提神(含酒精成分)，經酒測值檢測，竟高達0.64毫克，警方戒護送醫治療後已送回交通分隊調查肇事原因。

▲車禍目擊者為閃避也造成腳受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

現場其他目擊志工心有餘悸的表示，當時遠遠就聽見大貨車在路口發出「吱吱吱」的劇烈聲響，車速相當快，接著就聽見「碰」一聲，「真的很恐怖，他開很快，嚇到血壓都飆高了」。她也不捨的說，大家一起共識很多年，人都相當熱心，平時都跟著大夥一起從上午5點多就開始清掃，但沒想到今天跟往常一樣做事，卻發生憾事。

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