導航導到翻車！男深夜開車分心　撞路邊花圃「4輪朝天」慘況曝

▲▼潘男駕駛汽車，疑似因操作導航，不慎撞擊花圃跟路邊停放汽車，當場翻覆。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市大寮區鳳屏一路於16日深夜發生一起驚險翻車意外。一名男子在駕車行經該路段時，疑似因分心操作車內導航系統，導致車輛失控偏右，連環撞擊路邊花圃及停放車輛後當場翻覆。所幸駕駛在附近店家的協助下順利脫困，僅受輕傷，並無大礙。

林園分局表示，115年1月16日晚間22時55分接獲報案，指稱大寮區鳳屏一路發生車禍。中庄派出所及交通分隊員警獲報後立即趕赴現場，處理事故並疏導交通。經初步調查，肇事駕駛為34歲的潘姓男子。當時他駕駛自小客車沿鳳屏一路東往西方向直行，行經肇事地點時，車輛突然向右偏移，先是猛烈撞擊路邊花圃，隨後擦撞一輛停放在路邊的車輛，強大的撞擊力道導致潘男的座車當場翻覆，四輪朝天橫躺在路面。

事故發生後，附近店家見狀趕緊上前幫忙，協助潘男從受損的車內脫困。潘男向警方供稱，事故原因是因為他在行駛過程中，正分心操作導航系統，一時不察才導致車輛偏移失控。警方現場為其進行酒測，數值為0，已排除酒駕肇事。

警方提醒，若需設定導航系統或使用行動電話，應將車輛停靠於安全處後再進行操作，避免因一時分心發生不可挽回的危險，確保自身及他人的用路安全。目前詳細的肇事原因，仍待進一步鑑定釐清。