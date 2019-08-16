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高挑辣妻趁老公出差…做「隆乳手術」當場慘死　醫師中途詭異離開2小時

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▲▼高挑辣妻瞞著丈夫，做隆胸手術慘死。（圖／翻攝自《上游新聞》）

▲受害人妻和丈夫。（圖／翻攝自《上游新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

遼寧省大連市一位32歲的王姓人妻瞞著老公，趁著他出差，前往醫院做隆乳手術，結果命喪手術台。老公得知愛妻死亡，直接崩潰，始終無法接受妻子離開的事實，「一到晚上就承受不了，實在太想念她了，我知道她做隆乳手術也是為了我，但我始終都覺得她那麼漂亮根本不需要整形。」

據《上游新聞》報導，劉姓老公悲痛說，老婆王麗今年32歲，和自己結婚已有7年了，生下2個孩子，「雖然已是2個孩子的媽媽，她還是十分的年輕漂亮，身高170公分，才53公斤左右。」王麗2個月前曾向老公埋怨自己胸小，跟他商量隆乳的事情，但被老公嚴厲拒絕。

劉男說，老婆王麗經商，除了工作，大部分的時間都圍繞著孩子們，「平時自己在外做生意，經常往返於哈爾濱和大連，事發當天正在哈爾濱出差，對於妻子去做手術的事真的一無所知。」

▲▼高挑辣妻瞞著丈夫，做隆胸手術慘死。（圖／翻攝自《上游新聞》）

▲王麗和孩子合影。（圖／翻攝自《上游新聞》）

為了接受隆乳手術，王麗7月2日來到大連市中山區昆明街76號的「大連藝星」，做了一次術前體檢，根據檢查結果顯示，各項體檢指標均被描述為「正常」。3天後，她按照醫囑空腹再次前往醫院，並未告訴正在出差的老公，而是約了自己的2位閨蜜陪同。

據陪同王麗的朋友玲玲回憶，醫生當天11點05分左右開始對王麗進行了全麻，隨後於12點10分開始手術，「根據醫生的說法，時長大概在3到3個半小時左右；我們在進行了3個小時左右時，曾向醫院詢問手術情況如何，得到『快好了』的回覆。」

2位好友等待了近5個小時後，發現手術依舊沒有結束，感到了不安，開始多次詢問手術何時結束，「對方都稱患者還在麻醉甦醒中，叫我們耐心等待。」

隨後，一位醫院的工作人員突然在4點05分告訴王麗的另一名朋友芳芳，「人在大連大學附屬中山醫院搶救。」在芳芳的著急詢問下，工作人員稱，王麗可能是過敏了，沒太大問題。

據2位朋友轉述，在到達另一家醫院後，被搶救室的醫生告知，「人已經不行了，快通知家屬。」2人這才哭著通知王麗的母親，並立即報警。當晚，搶救一直持續到8點05分。當王麗的父親從外地趕到醫院後，醫院向家屬宣佈患者死亡。

事發至今已1個月多，卻仍無定論。家屬在事件調查過程中的發現了種種不合理跡象，老公劉男甚至發現，「手術過程中主治醫生曾離開手術室2個小時，直到王麗心臟驟停才匆忙趕回。」

▲▼高挑辣妻瞞著丈夫，做隆胸手術慘死。（圖／翻攝自《上游新聞》）

▲高挑辣妻瞞著丈夫，做隆乳手術慘死。（圖／翻攝自《上游新聞》）

除主治醫生的離崗外，根據監控畫面顯示，麻醉師也曾多次離開手術室，與醫助、護士3人多次往返於另一間手術室。甚至，3人曾同時離開手術室，將王麗獨自留在手術室中。劉男心痛控訴，不敢想像究竟老婆生前經歷了什麼，「手術過程中，主治醫生離開近2個小時，僅留下沒有任何資質的醫助。」

據屍檢報告顯示，王麗的死因符合「因雙肺脂肪栓塞伴過敏反應繼發DIC死亡」。DIC是彌散性血管内凝血，病死率高達31%～80%。

劉男認為，屍檢報告的死因與老婆自身並無關聯，「因為她的死亡仍存在諸多疑點，我一定要討個說法。」遭遇喪妻之痛的他說，「討個說法是我能為她能做的最後一件事，也是最後一次保護她。」

截止目前，相關部門並未就屍檢報告做出確切的責任認定。

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