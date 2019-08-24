泡麵被嗑光...留神秘齒痕！她見空盒傻眼：調味包都不剩？　網驚：要洗腎了吧

▲原PO泡麵被老鼠吃光，她見狀直呼「老鼠要去洗腎了吧」。（圖／翻攝爆廢公社）

記者陳韻如／綜合報導

家裡有老鼠出沒，大概是許多人心中的惡夢，一名網友就在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，只見畫面中一串3盒尚未拆封的泡麵，其中2盒竟遭到老鼠咬破，更扯的是，一盒還被吃個精光，連個碎渣都沒看見，讓原PO見了直呼，「老鼠應該去洗腎了吧！」

原PO貼出照片表示，「沒被吃過的還敢吃嗎？」只見照片中3盒泡麵僅剩一盒完好如初，另外2盒全被老鼠咬破一個大洞。然而，最誇張的是，其中一盒不僅盒蓋破了大洞，連裡面的泡麵及調味包都不見蹤影，疑似被老鼠吃個精光，也讓原PO不禁直呼，「連調味包都吃光，老鼠應該去洗腎了吧～」。

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這篇文章一出，網友全驚呆，紛紛留言，「這感覺我懂...」、「吃光算不錯了，有些只咬一口，每個東西都咬」、「還留一碗給妳，算是客氣了！」

此外，這篇文章也釣出一群苦主，紛紛在底下分享自己的經驗，「我也被吃過川辣牛肉口味的哈哈哈，X的一箱給我吃了4碗」、「我兒子的學校，洗手台上面掛肥皂都被老鼠吃掉了，還指定某牌子，吃最多」、「真好，我的麵包都只被咬一口...」。

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