　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒後與人夫上摩鐵挨告　人妻：喝了十多罐啤酒，一時衝動！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市蔡姓人妻去年與廖姓人夫到摩鐵嘿咻，事後辯稱是一時鬱悶找人喝酒坐下糊塗事。（示意圖／達志示意圖）

▲桃園市蔡姓人妻去年與廖姓人夫到摩鐵嘿咻，事後辯稱是一時鬱悶找人喝酒做下糊塗事。（示意圖／達志示意圖） 

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓人妻於去年6月與廖姓人夫相約到摩鐵嘿咻，事後被廖妻察覺提告並求償200萬元，蔡女辯稱因與丈夫相處不睦，飽受精神虐待，心情鬱悶與廖姓人夫在摩鐵喝了數十罐啤酒後一時糊塗所為，事後已深自反省，地院審理後依相姦罪判刑，刑事部分判蔡女2個月徒刑，民事則須賠廖妻20萬元，本案還可上訴。

地院指出，蔡姓女子去年6月16日與廖姓有婦之夫到桃園市某家摩鐵發生性關係，廖妻獲悉後提告，以婚姻遭受破壞，精神遭受莫大痛苦為由向蔡女求償200萬元。

蔡女偵訊時辯稱，因長期受丈夫精神虐待，所以廖男才陪同她到摩鐵喝酒解悶，2人共飲數十罐啤酒後，一時糊塗才與廖男發生性關係，事後她已深自反省，她經濟狀況不佳，需獨自扶養3個小孩與年邁父母，請求酌減精神撫慰金金額。

地院審理後仍依相姦罪判處蔡女2個月有期徒刑，可以1000元折算1日易科罰金，至於廖妻求償精神撫慰金部分，地院民事庭法官認為，蔡女堅稱係酒後亂性，但認為蔡女未能舉證是在無意識下所為，自不能因此解免其依法應負之損害賠償責任，判處廖妻應賠償20萬元。

【更多新聞】

►遇圍捕還想逃！通緝犯急吞「1包海洛因」滅證　警急送醫洗胃

►桃警破獲地下簽賭站「大咖」雲集　男子7個月經手逾26億元

►中壢地下道30公分混凝塊砸傷騎士　鐵路局緊急封路搶修

ET快訊
超大咖女歌手搭高鐵被認出！看鏡頭在拍「扮鬼臉合照」網羨慕：也
LIVE／韓國瑜出席國政顧問團成軍　張善政擔任總召

關鍵字：人妻,酒後上摩鐵,人夫,嘿咻,判刑2月,賠償20萬元

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「阿尼基的貓」17日供認養！台東收容人含淚送出門　正妹搶抱

塞車不想等！三寶高架上「死亡大迴轉」　他嚇到「褲底一包」怒譙：X你娘

竹東民宅火警！30毛孩命喪火窟　遺體接運出動2車...動保人崩潰

快訊／金管會主委顧立雄駕自小客與機車擦撞　騎士送醫治療

自行車下山過彎奪命！警在熱門路線設「鐵馬驛站」防憾事

酒後與人夫上摩鐵挨告　人妻：喝了十多罐啤酒，一時衝動！

公園玩躲貓貓…6歲男童「遭醉漢踹頭」嚇哭！網曝：那裡一堆怪人

獨／人妻不可戲！前跆拳道國手搞上特警妻　「差20歲」大玩母子戀

53歲薛球病死監獄畫句點　「一代大盜」曾犯：勒贖、強盜、槍擊

桃警破獲地下簽賭站「大咖」雲集　男子7個月經手逾26億元

林俊傑捕獲「野生林距離」偷錄影　想嚇她還練習：可以跟妳拍照嗎XDD

純手工製作！為7隻奶狗蓋家園　神人徒手打造「超狂泳池汪豪宅」

《好聲音》選手告白「我好喜歡楊丞琳」　李榮浩下秒放閃 : 我也是！

Janet流產「親手拔出來」沖掉　媽媽沒有錯...「自己扛責任不公平」

獨家／鬼鬼拍《啦咪啦咪》精神超嗨　和記者玩射擊遊戲..意外吻上了？！

牽3歲女兒倒垃圾「小手掙脫暴衝」 　遭對向車撞倒地...母：來不及抓她

痛風美食！爽嗑5KG波士頓戰龍蝦　大份量海鮮盤...鮑魚、生蠔超過癮

喊「1.2.3」就上鉤...15秒釣1隻 草蝦天堂！高手1小時捕獲100隻

楊丞琳「會為愛情放棄事業?」　超霸氣回答...全場服了！

超多表情包！萌娃「厭世臉」理髮-嘟嘴+皺眉超有戲...網笑：就派欸

「阿尼基的貓」17日供認養！台東收容人含淚送出門　正妹搶抱

塞車不想等！三寶高架上「死亡大迴轉」　他嚇到「褲底一包」怒譙：X你娘

竹東民宅火警！30毛孩命喪火窟　遺體接運出動2車...動保人崩潰

快訊／金管會主委顧立雄駕自小客與機車擦撞　騎士送醫治療

自行車下山過彎奪命！警在熱門路線設「鐵馬驛站」防憾事

酒後與人夫上摩鐵挨告　人妻：喝了十多罐啤酒，一時衝動！

公園玩躲貓貓…6歲男童「遭醉漢踹頭」嚇哭！網曝：那裡一堆怪人

獨／人妻不可戲！前跆拳道國手搞上特警妻　「差20歲」大玩母子戀

53歲薛球病死監獄畫句點　「一代大盜」曾犯：勒贖、強盜、槍擊

桃警破獲地下簽賭站「大咖」雲集　男子7個月經手逾26億元

交部9月送紅包！中華郵政員工「加薪1至3%」　追溯至1月

「泡泡尿」等於有腎臟病？　醫師：腎臟病的警訊要特別留心！

桃猿強力打者多　古久保健二提醒要留意

SR-71黑鳥偵察機時速高達3.35馬赫　服役32年從未被擊落

美國擬強制香菸包裝加上警告圖片！肺部病變、腳趾截肢...以加強戒菸宣傳　

日職／王柏融滿壘首安　3支1貢獻2打點火腿終止9連敗

宮脇咲良甜美造型登熱搜　網查「露腰粉紅背心」售價嚇歪：時尚完成度在臉！

台南市牙醫師公會第3屆新任理事長　王瑞斌醫師出線

中職／隔1年2個月上一軍　葉竹軒：亢奮有一點難睡

南安小熊「頸圈脫落」行蹤成謎...外界憂安危？黑熊媽媽回應了

社會熱門新聞

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃..

隋「性」男泡麵加料迷昏網友　性..

台中女大生遭輾斃！貨車轉死亡彎..

嬤被魔神仔牽走　山林迷失10小..

春夢太真實！壯男裝監視器錄下真..

薛球病逝／潛逃廈門遭逮天天刑求..

星巴克加料迷昏女學妹　男醫求：..

前跆拳道國手搞特警人妻玩母子戀

酒駕男辯「6hr吃200顆檳榔..

突然變紅線！他離開3hrs停車..

昔頭號槍擊要犯薛球病逝　享年5..

串燒店前喬債開槍　警阻衝突逮2..

正妹登門解癮！毒蟲硬X還側拍　..

不滿攤販擋路　惡婦踹攤放狗尿尿

更多熱門

相關新聞

高挑辣妻做「隆胸」　慘死手術台

遼寧省大連市一位32歲的王姓人妻瞞著老公，趁著他出差，前往醫院做隆乳手術，結果命喪手術台。老公得知愛妻死亡，直接崩潰，始終無法接受妻子離開的事實，「一到晚上就承受不了，實在太想念她了，我知道她做隆乳手術也是為了我，但我始終都覺得她那麼漂亮根本不需要整形。」

你爽嗎！妻子衝摩鐵　怒逮剛XX的丈夫與小三

美艷人妻遭「天降玻璃」砸臉毀容

人妻下屬曖昧傳情　男上司遭海K

老婆鬼月掉了一雙鞋　內行人揭離奇真相

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

妻買火龍果…問怎麼賣？真相笑炸

內衣店店員給麵包！6歲童吃完窒息倒地

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

豪大雨深夜再擴！下周恐有颱風生成

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

14月女嬰「躺爸爸旁3天等喝奶」鄰居聞屍臭破門

女友出國念書提分手　男曝結局網淚崩

今年新iPhone傳9/10發表、9/20開賣

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃在酒瓶跟藥品堆中

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

隋「性」男泡麵加料迷昏網友　性侵判刑

台中女大生遭輾斃！貨車轉死亡彎道奪命

基隆市長30年前舊照出土　撞臉三浦春馬

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

更多

最夯影音

更多

林俊傑捕獲「野生林距離」偷錄影　想嚇她還練習：可以跟妳拍照嗎XDD

純手工製作！為7隻奶狗蓋家園　神人徒手打造「超狂泳池汪豪宅」

《好聲音》選手告白「我好喜歡楊丞琳」　李榮浩下秒放閃 : 我也是！

Janet流產「親手拔出來」沖掉　媽媽沒有錯...「自己扛責任不公平」

獨家／鬼鬼拍《啦咪啦咪》精神超嗨　和記者玩射擊遊戲..意外吻上了？！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面