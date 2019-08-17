酒後與人夫上摩鐵挨告　人妻：喝了十多罐啤酒，一時衝動！

▲桃園市蔡姓人妻去年與廖姓人夫到摩鐵嘿咻，事後辯稱是一時鬱悶找人喝酒做下糊塗事。（示意圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓人妻於去年6月與廖姓人夫相約到摩鐵嘿咻，事後被廖妻察覺提告並求償200萬元，蔡女辯稱因與丈夫相處不睦，飽受精神虐待，心情鬱悶與廖姓人夫在摩鐵喝了數十罐啤酒後一時糊塗所為，事後已深自反省，地院審理後依相姦罪判刑，刑事部分判蔡女2個月徒刑，民事則須賠廖妻20萬元，本案還可上訴。

地院指出，蔡姓女子去年6月16日與廖姓有婦之夫到桃園市某家摩鐵發生性關係，廖妻獲悉後提告，以婚姻遭受破壞，精神遭受莫大痛苦為由向蔡女求償200萬元。

蔡女偵訊時辯稱，因長期受丈夫精神虐待，所以廖男才陪同她到摩鐵喝酒解悶，2人共飲數十罐啤酒後，一時糊塗才與廖男發生性關係，事後她已深自反省，她經濟狀況不佳，需獨自扶養3個小孩與年邁父母，請求酌減精神撫慰金金額。

地院審理後仍依相姦罪判處蔡女2個月有期徒刑，可以1000元折算1日易科罰金，至於廖妻求償精神撫慰金部分，地院民事庭法官認為，蔡女堅稱係酒後亂性，但認為蔡女未能舉證是在無意識下所為，自不能因此解免其依法應負之損害賠償責任，判處廖妻應賠償20萬元。

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