遊覽車刺激偷腥8年！求閨蜜代班隨車　正宮一看手機照片傻了

▲閨蜜長期幫正宮代班，最後連老公都「歸me」。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者柯沛辰／苗栗報導

苗栗一對古姓夫妻平時經營遊覽車事業，接團也是夫唱婦隨，由丈夫開車，楊姓妻子擔任隨車導遊。若臨時有事，楊妻就會找閨蜜劉女代班，陪丈夫出車，可說是信任備至。不料丈夫竟利用機會長期與劉女偷情，多次上摩鐵激戰，還拍下數張火辣照片，偷腥整整8年，直到今年1月意外曝光，才讓正宮氣得告上法院。

判決書指出，古姓夫婦與從事導遊的劉女有業務合作關係，有時候楊妻無法與丈夫隨車導遊，便會拜託閨蜜劉女隨車。如果客戶有隔夜行程，丈夫與劉女就會有一同在外過夜的機會。

前陣子，妻子輾轉聽聞丈夫和閨蜜有「超友誼關係」，內心一直存疑，到今年1月一時忍不住，便翻查丈夫手機。沒想到映入眼簾的竟是2人一張又一張的激情照片，地點是苗栗頭份某汽車旅館，時間就在短短2個禮拜前。

第一時間，妻子傳LINE質問劉女，劉女也回應「對不起傷了你，一直以來我都不想破壞你家庭，我對你很愧疚，同樣是女人我也受過外遇，對不起傷了妳心，我會退出的」、「對不起我錯了」等語。古男為了取得原諒，還簽立切結書，承認從2011年開始就外遇至今。

事後，2人雖當面向楊妻認錯道歉，但她一次遭受丈夫及好姐妹背叛，精神上深受打擊，開始出現失眠、焦慮等症狀，因此對劉女提出侵權告訴，求償精神撫慰金50萬元。

▲人夫存下偷情照片，反成偷腥鐵證。（示意圖／pixabay）

劉女辯稱，2人雖然會因為行程在外過夜，但住宿都是2人各自住一間房，或和其他遊客同住。她之所以與古男熟識，是基於業務合作關係，才偶爾一起出遊。

劉女解釋，古男今年1月2日邀她一起到頭份散心，期間她突感不適，決定就近找汽車旅館休息，怎料洗完走出浴室沒穿內衣，竟被古男趁機偷拍，害得正宮看到照片誤會，但實際上2人並無姦情，只是普通朋友。

不過，法官勘驗照片，發現劉女是裸體從浴室走出，不僅站在床邊穿內衣褲，還抬頭看向鏡頭微笑，實在不向是偷拍。其次，孤男寡女共處一室，劉女出浴後竟無所遮掩，面色從容，依社會一般通俗觀念而言，顯已逾越一般男女交往分際。

法官認為，劉女曾用LINE向楊妻道歉，丈夫也簽切結書承認姦情，種種跡證都顯示劉女與古男長期出軌，侵害楊女配偶身分法議，審酌雙方身分、地位、經濟狀況、加害程度等情節，被告毫無悔意，判決賠償30萬元為適當。