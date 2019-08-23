2次出軌小鮮肉！人妻遭拿裸照逼復合...設局「3狠毒手法」殺死情夫

▲瑤瑤出軌李華，最後竟然讓自己走上不歸路。（示意圖／翻攝pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

安徽一名26歲女子瑤瑤（化名）與丈夫結婚多年，甚至育有2子，不過她卻在前年意外愛上李華（化名），進而發生關係。不久之後，瑤瑤又喜歡上21歲的小宇（化名），並且與他密謀殺害李華。

綜合陸媒報導，瑤瑤從結婚之後就一直跟隨著丈夫做生意，直到前年（2017年）丈夫得了精神病，她多次想要離婚卻沒有成功，便獨自離家出走。這段期間，李華一直對瑤瑤照顧有加，兩人便日久生情，進而發生關係。

瑤瑤事後來到了南京生活，時不時會與李華相約見面，不過期間她又認識了21歲的小宇，兩人甚至還成為了男女朋友。事後，瑤瑤想盡辦法想與李華分手，但對方卻拿裸照威脅，甚至強迫不斷發生關係，最後她便決定和小宇密謀將其殺害。

據悉，這段期間，小宇曾建議瑤瑤透過法律途徑來解決這是，但瑤瑤不但沒有聽進去，甚至還萌生了殺意。面對瑤瑤的多次訴苦與要求，小宇便將此事告訴了同事小汪（化名），並且選擇在今年2月8日幫助瑤瑤殺害李華。

▲瑤瑤之後喜歡上21歲的小宇，甚至還密謀殺害一直糾纏她的李華。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

到了計畫當天，小宇因為要值班，便託同事小汪先陪瑤瑤前往地鐵站去接李華，自己隨後趕往現場。過程中，瑤瑤將李華帶到江寧一家超市後面的河邊，拿出噴辣椒水狂噴，之後又用布條勒住對方脖子，接著拿石頭狠狠砸了腦部，導致李華因頭部受傷而落水溺亡。

該案曝光後，檢方以故意殺人罪對3人提起公訴。據了解，瑤瑤在法庭上表示，李華的糾纏已嚴重影響到她的生活，「他要求我24小時開機，電話、微信、簡訊，只要是他發的訊息、打的電話我都必須立即接，否則他就會說我有陰謀，有見不得人的事情。」

最後，檢方認為，3名被告人構成故意殺人罪，應當判處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑；此外，3人共同犯罪，小汪沒有直接實施殺人行為，起輔助作用，屬於從犯，應當從輕或減輕處罰。據悉，李華的家人還提起刑事附帶民事賠償，索賠各項損失共計180萬元（台幣約797萬元），而本案因案情複雜，並沒有當庭宣判。