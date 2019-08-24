竹科工程師爽約艷人妻「1王戰2鳳」　壯漢帶把抓姦：玩我老婆！仙人跳下場曝

▲蔡男開心開房間，卻被仙人跳還被揍慘。（圖／記者周宸亘攝）

記者張靖榕／綜合報導

蔡男在竹科上班，2017年時透過交友網站看到「單身慾女尋3P」的貼文，和高女聯絡上後，相約去旅館開房間；他到場依約先付2.5萬元，沒想到等來的第3個人卻是高女老公林男，這才知道自己被仙人跳，不僅遭到林男拿假槍恐嚇還被痛毆在地。蔡男堅持報警才讓2名慣犯的惡行曝光；新竹地院法官日前依恐嚇未遂、詐欺取財未雖等罪判林男1年10月徒刑。

判決指出，28歲的林男和26歲的高女平日遊手好閒、身邊缺錢，因此常在交友網站上「釣魚」，利用好色與好奇心理騙網友上門，再仙人跳詐騙錢財。2017年4月，林男上「aSugarDating」發文「單身慾女尋求3P」，再讓高女暱名「小薰」引誘倒楣的人上門。

擔任竹科工程師的33歲蔡男見獵心喜，隨即和「小薰」聯絡並敲定開房間的定點。到了當天，蔡男先到房間淨身後等待高女，一見面就依約先付給對方2.5萬元；高女收錢後進到浴室洗澡，利用空檔傳房號給林男。

▲和老婆高女聯手仙人跳的林男，在外頭等到老婆傳來房號的訊息後，便上樓向蔡男恐嚇取財。（圖／取自免費圖庫pixabay）

期待一王雙鳳的蔡男沒想到等來的第3個人竟然是個男的，他立刻被正在用手機錄影的林男大聲誣衊「玩我老婆，抓到了」、「你玩我老婆你要怎麼處理？拿錢出來處理」，而一旁的高女也幫腔「對！他是我老公」，蔡男這時才明白自己遭到仙人跳。

林男為演戲逼真，還自帶1把黑色BB槍，但他掏出槍時卻「落漆」，彈匣掉到地上，索性徒手毆打蔡男，造成蔡男腦震盪、全身是傷。林男還作勢打電話「給我撂3台車來」，企圖讓蔡男害怕付錢；然而蔡男堅持報警，才逃出2人的魔爪。林男事後還恬不知恥跑到派出所報警，誣指蔡與老婆通姦。

警方調閱監視器了解，林男開著掛失竊車牌的車輛到旅館是為了掩護罪刑，最終讓林男在庭上坦承所有犯行；法官依恐嚇取財未遂罪累犯、詐欺取財未遂罪及誣告罪等合併判處1年10月徒刑，另依侵占罪判罰1.2萬元。

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