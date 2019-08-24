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提神變恍神奪3命！酒駕男臉書狂曬與16歲女友閃照　諷刺寫「3點」：毀掉1個人

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▲▼蘆竹酒駕男。（圖／翻攝當事人臉書）

▲朱男臉書狂曬與16歲小女友閃照。（圖／翻攝當事人臉書）

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

桃園市蘆竹24日清晨發生一起酒駕車禍釀3死的意外，26歲朱姓駕駛駕著貨車高速衝撞路邊停放轎車與休旅車，造成當時正在路邊清掃的環保志工閃避不及，3人不幸喪命。事後，朱男的臉書也被挖出，還曾發文，「三樣東西一去不復返，時間、生命、青春，毀掉一個人」，與24日一早酒駕肇事的模樣相比，相當諷刺。

這起車禍，釀成3名環保志工不幸喪命，讓家屬哀慟不已。而事後，朱男向警方坦承，跑車時有喝類似威士比飲料提神（含酒精成分），而經酒測值檢測，朱男酒精濃度竟高達0.64毫克，警方也戒護送醫治療後已送回交通分隊調查肇事原因。

▲▼蘆竹酒駕男。（圖／翻攝當事人臉書）

▲▼朱男臉書狂曬與16歲小女友閃照。（圖／翻攝當事人臉書）

▲▼蘆竹酒駕男。（圖／翻攝當事人臉書）

事後，朱男的臉書也被挖出，裡頭充滿著與16歲小女友的放閃照，還曾發文寫道，「三樣東西一去不復返，時間、生命、青春，毀掉一個人」，也曾分享一段文章為自己加油打氣，文章提到，「不和現實計較，因為還要繼續！加油讓我們的人生更有意義。」與朱男在被移送時，腳步沉重、精神萎靡的模樣相比，格外諷刺。

▲▼蘆竹酒駕男。（圖／翻攝當事人臉書）

▲朱男臉書多次寫下勉勵話語，與24日一早酒駕後腳步沉重、精神萎靡的模樣相比相當諷刺。（圖／翻攝當事人臉書）

▲▼蘆竹酒駕男。（圖／翻攝當事人臉書）

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關鍵字：桃園,蘆竹,酒駕,閃照

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