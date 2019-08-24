獨／信件內容曝光！林志成再下戰帖　9月「打館長」：怕輸就不要來

▲林志成再向館長發出挑戰，9月29日將在自由廣場開戰。（圖／記者傅誠攝、翻攝自飆捍）

記者傅誠、陳韻如／台北報導

曾奪下「世界終極格鬥王」6連霸的55歲前健美國手林志成，日前對館長陳之漢下戰帖，更嗆「18秒把你打趴」，掀起熱議！然而，比賽日期及地點卻不斷更改，原訂於9月29日將在雲林斗六市體育館舉辦的比賽，又再度出現變動，林志成也再度寄信給館長，要將比賽改至自由廣場。

林志成不滿館長時常開直播評論時事，「發表破壞兩岸和諧等言論；粗俗言語教壞台灣年輕人」，還跑到館長所經營的健身房外，手拿細數館長「罪狀」的大字報拍照，更揚言「要來踩過你（陳之漢）的屍體」。但沒想到館長欣然接受後，卻遲遲等不到人前來踢館，林志成事後表示，「我要辦一個正式的比賽」。

▲ 林志成再度寫信給館長，內容獨家曝光。（圖／記者傅誠翻攝）

然而，戰帖下出來後，林志成卻不斷改變比賽的時間及地點，而他原訂在9月29日於雲林斗六市體育館舉辦「第一居世界盃炎黃子孫武狀元擂台比賽」，他更鄭重邀約館長出戰，但日前他卻再度寄信給館長改變比賽地點。

林志成的書信內容寫道，「本人原定在雲林斗六體育館向你挑戰，怕你不敢來雲林，我改回到台北市中正紀念堂，現在的自由廣場。」文中還不斷向館長嗆聲，「本人要在陽光下及眾人見證下打破你陳之漢魔咒神話，你如果怕輸就不要來。」

林志成也在信件中重申，他曾放話要在18、19秒內打倒館長，而館長也開直播承諾18、19秒絕不出拳還手，「這是正常的對嗆話，但是你陳之漢不應該用惡毒的話攻擊我林志成是雲林人龜兒子、賣國賊、去大陸舔老共的腳指頭來毀謗我，羞辱恥罵我，對我人身攻擊。」

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