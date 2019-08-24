淫僧嗑藥玩「衝刺趴」！綽號「彩虹妹妹」嘟嘴嬌喊：愛老公　開泓法師下場曝

▲開泓法師2018年底在寺內大玩毒品性愛趴，警方事後獲報到場搜索，當場查獲19克安非他命。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者陳韻如／苗栗報導

苗栗僧人開泓法師前科眾多，2018年9月間才因在同善寺內吸毒大開比丘性愛趴被掃地出門，同年11月底檢方前往搜索，果不其然在其臥室內發現19克安非他命，還當場查扣藏在身上的兩支隨身碟內自拍性愛影片。然而，開泓法師事後因驗尿無毒品反應，苗栗地院僅依持有二級毒品罪累犯判處他4個月徒刑，得易科罰金12萬元。

檢方調查，2018年9月開泓法師在寺內大玩性愛遊戲、還吸毒開趴嚴重影響佛門清譽，加上知情人士提供影片檢舉為證，寺方立即根據佛門戒律將他驅除出僧團，並週知各寺院開泓犯戒請勿收留，未料開泓法師能言善道，仍轉往苗栗頭份崇佛寺修行，被寺方安排住在一樓大廳左側廂房。

然而，同年11月又被媒體踢爆，開泓法師在網路上自稱「彩虹妹妹」，常與網友相約寺內搞男男性愛趴，甚至還有他疑似剛吸毒完神智不清的影片流出。而影片中，他口裡喃喃自語的說：「我只愛我老公，你知道我老公是誰？」等話語，甚至還對著螢幕嘟嘴撒嬌，模樣令人大感不適。

▲警方到頭份崇佛寺時，先確認開泓的身份再入內搜索 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

事後，警方派員前往崇佛寺搜索，並在開泓法師住宿廂房內，發現一名31歲的陳姓男子，並且還在衣櫃找到一個裝有安毒吸食器、玻璃球和19公克安非他命的木盒。另外，在臥室內還找到自慰用飛機杯、保險套、潤滑液、還有疑似用來壯陽的不明藥物。

開泓法師事後向警方坦承持有吸食毒品，但對毒品來源僅表示是一名不熟的朋友所轉讓，刻意隱瞞毒品來源，苗栗地檢署最後也依違反毒品危害防制條例將他起訴，但最後驗尿結果並無毒品反應，苗栗地院則僅依持有二級毒品罪累犯判他4個月徒刑，得易科罰金12萬元。

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