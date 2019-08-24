酒測值0.64上路釀3死！　死者家屬質疑公司「為什麼放行」：應負最大責任

記者王亞志、沈繼昌、陳韻如／桃園報導

桃園市蘆竹24日清晨發生一起酒駕車禍釀3死的意外，26歲朱姓駕駛駕著貨車高速衝撞路邊停放轎車與休旅車，造成當時正在路邊清掃的環保志工閃避不及，3人不幸喪命。朱男事後被查出酒測值高達0.64，其中一名死者家屬得知後相當不能接受，更顫抖著身體怒罵，「不守規矩的人還是不守規矩，罰款拉高一倍又怎麼樣？」並直指，朱男的公司應負起最大責任。

▲涉嫌酒駕撞死環保志工與路人的朱姓駕駛，被警方送回蘆竹分局。（圖／記者沈繼昌攝）

這起車禍釀成3人不幸死亡，現場目擊志工事後心有餘悸的表示，當時朱男車速真的很快，「根本來不及閃」。事後朱男也向警方坦承，清晨時有喝類似威士比含酒精成分的提神飲料，也被驗出酒測值高達0.64，警方戒護送醫治療後，已送回交通分隊調查肇事原因。

▲朱男駕著貨車衝向路旁轎車波及路旁環保志工，現場一片混亂，3名志工不幸喪命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

一名不幸身亡謝姓環保志工的二哥得知消息後，顫抖著身體氣憤表示，真的很不能接受這樣的事情發生，「這一定不最後一次酒駕，不守規矩的人還是不守規矩，罰款拉高一倍又怎麼樣？」

此外，謝姓環保志工的二哥及二嫂也提出質疑，為何朱男公司沒有做好管控，讓朱男酒駕上路，還因此釀禍，「他的公司才最應該負起最大責任」。

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