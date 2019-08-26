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日美貿易談妥拚9月簽署協定　川普：安倍會買美國過剩穀物

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▲美國總統川普（右）與日本首相安倍晉三（左）就日美貿易談判達成基本協議。（圖／翻攝自Donald J. Trump的Twitter）

▲美國總統川普（右）與日本首相安倍晉三（左）就日美貿易談判達成基本協議。（圖／翻攝自Donald J. Trump的Twitter）

記者吳宛霖／綜合報導

日本首相安倍晉三和美國總統川普日前在法國比亞里茨（Biarritz）參加七大工業國（G7）高峰會，就日美貿易談判達成基本協議。川普表示，美國與日本「原則上」談妥雙邊貿易協定，安倍同意購買美國過剩的穀物，希望在紐約 9 月下旬召開的聯合國大會簽署協議上確定相關細節。美國貿易代表署（USTR）勞勃•萊特海澤（Robert Lighthizer）表示，美日貿易協議將會為超過70多億美元的這類商品打開市場，包含農業、工業和數位貿易。

綜合媒體報導，日本會將美國農產品的關稅調整到適用於「跨太平洋夥伴協定」（TPP）簽訂國的水準。日本經濟財政大臣茂木敏充表示，「將在過去的經濟合作協定的範圍內，盡快實現美國不低於其他國家的下調」，關稅的降幅將低於「跨太平洋夥伴關係」（Trans-Pacific Partnership，TPP）的水平。

安倍晉三表示，如果要購買美國的穀物，將會由民間部門執行，「將會在9月舉行高峰會談，簽署貿易協定案，為了達成目標，將會加快相關作業。」

日本對美國産牛肉徵收的38.5％關稅將分階段下調，到2033年4月降到和TPP相同水平的9％，讓美國和其他TPP成員國有相同的競爭條件。由於中美貿易影響，美國農戶的出口銳減，川普希望在2020年的總統選舉中連任，預計用日本開放農産品市場作為對自身政績的宣傳。

▲七國集團（G7）峰會在法國比亞里茨（Biarritz）舉行。（圖／翻攝自Donald J. Trump的Twitter）

▲G7高峰會在法國比亞里茨（Biarritz）舉行。（圖／翻攝自Donald J. Trump的Twitter）

關於對美調降農產品關稅，美國產牛肉關稅將從38.5%階段性調降到9%；而豬肉部分，用於香腸等低價格的豬肉關稅將從每公斤482日圓（約新台幣142元）階段性降至50日圓（約新台幣15元），高價格豬肉關稅則從4.3%最終降到零，另外，將會放寬美國產牛肉的緊急進口限制（Safeguards）的發動標準，美國則針對日本產牛肉，新設3000噸免稅額度。

另一方面，美國會推延廢除對日本製汽車課徵的2.5%關稅，但因川普將美國對日貿易逆差視作問題，是否撤消對日汽車關稅仍有待進一步的協商，而約400項汽車零件部分，美考慮廢除部分品項關稅，並將撤除廣範圍的工業品關稅。

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關鍵字：川普,安倍晉三,Robert Lighthizer,TPP,跨太平洋夥伴關係

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