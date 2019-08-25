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到桃園「動滋動」！林彥君、歐陽靖為全運會暖身　分享跑步必備裝備

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記者袁茵／桃園報導

桃園市政府邀請多位體育界知名人士一起到桃園「動滋動」，共同宣傳全國運動會！繼體育主播徐展元及標槍選手鄭兆村、體育主播簡懿佳及瑞莎之後，24日登場的是外號「151」的藝人林彥君，以及馬拉松好手歐陽靖「靖哥」，兩人一起跑步為全國運動會暖身。

本身是自行車健將的林彥君表示，自己對跑步一竅不通，特別向歐陽靖討教跑步的技巧；而參加過近20場馬拉松的歐陽靖笑稱，小時候很討厭運動，人生中第一個全馬「名古屋女子馬拉松」是循序漸進練習一年半至兩年才完成，建議想參加馬拉松的初學者可以慢慢練習，同時也分享了跑步姿勢、收操動作，減少運動傷害，也能讓腿部線條更美。

▲▼林彥君、歐陽靖動滋動。（圖／桃園市政府提供）

▲林彥君、歐陽靖動滋動。（圖／桃園市政府提供，下同） 

林彥君、歐陽靖兩人也分享跑步必備的裝備，林彥君表示，她會攜帶護唇膏，避免長時間運動嘴唇乾裂；歐陽靖則分享，自己一定會帶水、毛巾、GPS智能手錶，尤其是毛巾，除了擦汗之外，跑完步也能把頭蓋住，避免感冒。

108年全國運動會馬拉松比賽場地在新屋綠色隧道至永安漁港周邊道路，沿途經過海岸線，風景優美。全國運動會共34 項競賽種類，近50個比賽場館，所有賽事都是免門票入場，歡迎大家進場挺全運。

這次明星動滋動系列影片，受邀的明星們都穿上「你哪裡人」主題T恤，呼應全國運動會為全國性的賽事，無論你哪裡人，都可以進場看比賽，支持台灣的選手們，也一起為即將參加2020東京奧運的選手們加油。 

▲▼林彥君、歐陽靖動滋動。（圖／桃園市政府提供）

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關鍵字：林彥君,歐陽靖,全運會,全國運動會

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