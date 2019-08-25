曾揚言：讓房子變凶宅！老藥師為房產煩惱...持刀往病妻「脖上一抹」再自刎

記者戴若涵／台中報導

台中豐原一間藥局24日上午8時許發生一起命案！一名退休的宋姓老藥師倒臥2樓浴室，脖子上還有2處刀傷，宋妻則坐在1樓廚房的輪椅上，頸上有明顯刀傷，已明顯死亡。據了解，宋姓藥師近年來與兄弟為了房產問題紛爭不斷，還曾揚言「要讓房子變凶宅」，孰料一語成讖，24日他涉嫌手刃病妻再自刎，釀一場人倫悲劇。

▲豐原某藥局發生命案，遺體準備移至殯儀館。（圖／記者李忠憲攝）

這起事件發生在24日上午8時許，74歲宋姓老藥師的三媳婦下樓時，驚見73歲婆婆坐在1樓廚房的輪椅上，頸上出現刀傷，已明顯死亡，而公公則倒臥在2樓浴室，脖子上有2處刀傷，被緊急送往醫院治療，目前仍插管在加護病房觀察。

▲外界原先懷疑宋翁因照顧久病妻痛下殺手，而後卻發現疑是「房產分配」釀殺機。（圖／記者李忠憲攝）

起初外界懷疑老藥師是因照顧已中風癱瘓5年多，並有失智症狀的病妻，壓力過大才會一時失控，狠心手刃糟糠妻，但據了解，疑似與「房產問題」有關！原來藥局所在的透天厝由宋姓藥師父親留下，房產雖由宋翁開藥局使用，但土地是登記在宋翁及擔任牙醫的宋翁胞弟名下。

近年來，兩兄弟為了分產分配問題頻起爭端，加上子女對家族留下的祖厝意見不一，日前宋翁一怒之下還揚言「要讓房子變凶宅」，如今卻一語成讖，令人不勝唏噓。

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