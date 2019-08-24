酒駕男猛撞釀3死！死者夫爆哭摀胸...悲喊「早上還好好的」：真的無法接受

記者沈繼昌、王亞志、戴若涵／桃園報導

桃園市蘆竹區24日清晨6時許發生一起嚴重車禍！一輛大貨車失控衝撞路邊停放的轎車，包括駕駛在內釀7人傷亡，其中3人不幸殞命。事後無明顯外傷的朱姓肇事駕駛被驗出酒測值高達0.64，黃姓死者老公聞訊趕到現場，摀胸哭喊，「我真的沒辦法接受」！

▲桃園市24日清晨發生酒駕車禍，釀3人死亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這一起車禍包括駕駛、乘客、環保志工、路人共造成7人傷亡。根據警方調查，26歲的朱姓駕駛24日清晨6時許由中興路轉入大竹路288巷時，疑似轉彎時車速過快，連續撞上路邊停放的4輛轎車，而此時幾名正在清掃馬路的環保志工及行經民眾根本來不及反應，當場遭猛烈撞擊，還有人不幸卡在車底，現場一片狼藉，相當駭人。

朱男接受偵訊時坦承，清晨時有喝含酒精成分的提神飲料，也被驗出酒測值高達0.64，警方戒護送醫治療後，已送回交通分隊調查肇事原因；至於幾名志工則在獲救後，被緊急送往醫院治療，其中2名環保志工及1名路人不幸身亡，其它傷者則仍在醫院治療。

▲▼事故現場只見傷者躺地，周遭一片狼藉令人怵目驚心。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

其中一名死者的家屬趕到醫院時痛哭流涕，摀著胸口悶喊，「我沒有辦法接受，我真的沒有辦法接受！」，直說「早上一個好好的人出去，家裡電話突然響起，里長也來敲門說，『趕快趕快』，我還以為什麼事，我也沒想到這麼嚴重」，一聽到肇事者酒駕，他忍不住氣憤地表示，「你還可以酒駕，電視什麼都一直在報，還酒駕！」，接著轉身拭淚進入醫院。

針對這起案件，桃園市政府也派員到場慰問。

▲▼黃姓死者丈夫聞死訊不敢置信，悲痛表示，「沒想到這麼嚴重」。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

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