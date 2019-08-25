拼觀光！中市觀旅局訪日行銷台中　締結觀光友好城市交流協定

▲台中市觀旅局與日方交流會談，締結與日方「觀光友好城市交流協定」。（圖／台中市觀旅局提供）



記者陳玉／台中報導

台中拚觀光！中市府觀光旅遊局23日率隊參訪日本愛知縣、名古屋市，分別拜會愛知縣副知事森岡仙太、名古屋市長河村隆之，就雙邊觀光發展進行會談，其中，河村隆之也承諾，今年10月下旬將拜會市府並簽署「觀光友好城市交流協定」，並確定2020年2月份由觀光文化交流局長松雄俊憲親率議員前來參加台灣燈會。

觀旅局長林筱淇表示，日本愛知縣人口數近750萬人，而縣廳所在的名古屋市，為日本三大都市圈中的中京大都市圈中心，2017年名古屋人均GDP已超過5萬美金，為日本第三高，因此是台中欲積極爭取的旅遊入境客源；據交通部觀光局統計，2018年日本人出國來台灣旅遊人次為196萬人次，其中造訪台中佔26萬人次。

林筱淇指出，今年1月至6月住宿台中的日本旅客約11萬人次，據交通部觀光局107年調查來台日本客每人每天消費平均約新台幣6874元，平均停留台中市2天計算，每月觀光產值粗估高達新台幣2.4億元。

此次市府參訪團也與名古屋市旅行業者進行交流，聽完台中市詳細簡報推薦，業者表示將會轉向規劃至台中旅遊包套遊程；另參訪團也同時考察名古屋市真中祭，並促進兩地觀光業的資源對接，包含旅行業踩線旅遊、雙邊觀光行銷宣傳、航線包機直飛、節慶活動交流及教育旅行合作等議題。