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社會 社會焦點 保障人權

誰比較笨？先買10萬點數當保證金　匯20萬就放人…全是老梗！

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記者孫于珊／台北報導

「你先買10萬元的點數放在我這當保證金阿！你放心啦！我怎麼會騙你呢！」這句話從年輕女生口中說出，聽似甜蜜與無害，但電話另一端的男子其實是上當受騙的警察！文山第一分局近期拍攝反詐宣導片「誰比較笨？」精彩片段讓民眾警惕自己，勿淪為詐騙集團的肥羊。

▲▼文山一分局拍攝優質反詐騙影片「誰比較笨？。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲文山一分局拍攝反詐影片，呼籲民眾如遇詐騙電話要冷靜多查證！（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

影片取材自「假援交詐騙遊戲點數」、「假冒親人遭綁架要求匯款」等實際詐騙案例，由分局長許頌嘉親自指導，以詼諧、搞笑形式傳遞「全民防詐」理念，並摸擬真實詐騙情境對話，讓觀看者更貼近當事人心理，澈底瞭解「詐騙犯罪」是在「雙方資訊地位不對等」情境下進行欺瞞性犯罪行為，屬於敵暗我明情況，且詐騙集團所使用的技倆通常「不出老梗手法」，呼籲民眾千萬要保持清醒。

詐騙手法分為「交易」與「冒名」二大類型，例如：在臉書平台購物匯款後未收到貨品、網友要求被害人購買遊戲點數拍照給對方等均是交易類型；另假冒檢察官監管帳戶、假冒親人借錢或遭綁架要求被害人匯款等均是冒名類型。

許頌嘉表示，防止不被騙的要訣即「一聽、二掛、三查證」，善加利用165反詐騙專線或親洽各派出所諮詢，避免陷入詐騙情境而不自覺。

▲▼文山一分局拍攝優質反詐騙影片「誰比較笨？。（圖／記者孫于珊翻攝）

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關鍵字：宣導,文山一分局,反詐騙,誰比較笨,影片,許頌嘉

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