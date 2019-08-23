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確認過「白鹿」眼神…很可怕！海巡署神P圖　驚悚警示：請宅在家

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▲▼確認過「白鹿」眼神很可怕！海巡署神P圖警示。（圖／翻攝臉書《海巡署長室Coast Guard》）

▲確認過眼神很可怕！海巡署發文警示民眾輕颱「白鹿」不可小覷。（圖／翻攝臉書《海巡署長室Coast Guard》）

記者孫于珊／綜合報導

輕颱「白鹿」來襲！中央氣象局23日早上5點30分已發布海上颱風警報，海巡署在臉書也發了一篇「創意P圖」警告文，提醒民眾待在家裡，不要隨意外出，並做好防颱準備。貼文一PO，引網友大讚，「海巡越來越幽默了！」

「銳利眼神、詭異微笑！」圖片上，一隻大大的白鹿正對著你露出危險神情，灰底紅字、雷雨交加的風格，更顯陰森恐怖。

請繼續往下閱讀...

臉書《海巡署長室Coast Guard》形容，眼前這隻「白鹿」，就像看到鹿仙貝一樣，發狂似地向台灣大步奔來！並提醒，本白鹿不開放拍照、餵食，愛惜生命，請宅在家！同時呼籲，明天是颱風距離台灣最近、影響最深的時段，儘管是輕度颱風，依然不可小覷，請民眾「不要接近海邊」，最重要的是「囤積充足的糧食」。

網友對此紛紛大讚海巡署小編很強大、很有哏、很用心！並認為海巡署的警示文越做越棒、好活潑！「這隻鹿真的不容小覷」、「白鹿很dangerous大家要be careful了！」「海巡越來越幽默了，創意非常到位」、「覺得海巡署長的粉專很有趣！這樣會更吸引人的目光，才會讓每篇發文的能見度更提高」、「海巡署目前的粉絲網頁可以說是政府所有單位中最強也最能深植入人心，加油！」

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關鍵字：白鹿,輕颱,颱風,海巡署,警示文,眼神,P圖

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