快速道路重機逼停白牌機　嗆「我是休假警」GG了…強制罪+冒充公務員

記者孫于珊／台北報導

台北市內湖區南湖大橋22日晚上10時許，一名黃牌重機騎士見環東大橋上有一台白牌機車違規行駛快速道路，或許是重機騎士的正義之心燃起！竟假冒休假警察，逼車攔停違規騎士，雙方因此爆發口角，違規騎士事後便報警處理，不過兩人都有錯，警方依法偵辦。

▲騎士違規上環東…遭假便衣警逼車攔停。（圖／翻攝自《爆料公社二社》）

行車記錄器畫面顯示，兩人於環東大橋時就遇到，重機騎士不停逼車，示意要邱男停下，但邱男不理還持續行進，直到南湖大橋時，兩人再次停紅燈相遇，重機騎士便義正言辭地說，「你已經違反交通道路使用了！」但邱男回：「你可以檢舉我啊！」重機騎士就搬出他是「休假員警」，要帶邱男去派出所！邱男則反駁，「你這樣很危險，你知道嗎！」「停路邊反而危險！」兩人一來一往口角不斷。

內湖分局偵查隊副隊長黃冠豪指出，康樂派出所23日晚間10時許接獲33歲邱姓男子至所報案稱，22日晚上10點多，於南湖大橋遭1名陌生的重機騎士自稱員警，表示邱男騎乘白牌車違規行駛快速道路，攔車要求邱男靠邊停車，涉嫌妨害自由。

警方經檢視邱男提供的影像內容，發現重機騎士並未穿著制服，同時也掌握到重機車牌，經查車主52歲郭男及其家人都並非警察身分。此案受理後，郭男是否為當時騎乘重機的騎士還有待釐清，警方將通知他到案說明，同時依刑法強制罪及冒充公務員罪嫌方向偵辦，並對雙方違規行駛、危險駕車，依道路交通管理處罰條例開罰。

▲內湖分局偵查隊副隊長黃冠豪。（圖／記者孫于珊翻攝）

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