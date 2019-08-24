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2年來首個登陸颱風！　「白鹿」擦邊快閃最快傍晚出海

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▲▼白鹿颱風已於13時左右從屏東縣滿州鄉登陸。（圖／RAMMB）

▲白鹿颱風已於13時左右從屏東縣滿州鄉登陸。（圖／RAMMB）

記者胡順惠／台北報導

輕颱「白鹿」13時以每小時26公里速度，向西北西進行，目前在台東的南南西方約10 公里之處，颱風中心已於13時00分從屏東滿州鄉登陸，成為2年來首個登陸台灣的颱風。氣象局技正黃樁喜表示，登陸後1至2小時就會出海，下午到傍晚左右就能到台灣海峽，晚上到深夜有機會解除台灣本島陸警。

根據資料指出，去年沒有颱風登陸台灣，上一個颱風中心有登陸台灣的紀錄為2017年7月30日登陸的輕颱海棠，白鹿颱風13時正式登陸屏東滿州，結束台灣連2年無颱登陸的紀錄。黃樁喜指出，颱風目前朝西北西方向前進，進入台灣海峽後再往中國大陸方向移動，花蓮以南、南投、嘉義以南都有明顯風雨。

請繼續往下閱讀...

黃樁喜表示，等颱風出去後，西側風雨會明顯增強，風力上午集中在蘭嶼、綠島、台東，下午則是高雄、屏東、台南沿海有較強陣風，累積雨量最大落在花蓮六十石山，破超大豪雨等級，宜蘭、南投、台東也都超過200毫米，下午東部雨勢仍會持續，等颱風出海後重整，南部風雨明顯增加，要持續到周日才會減弱。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，南部的朋友請注意，下午颱風逐漸移到高屏近海後，偏南風起，南部風雨將轉大。天氣職人吳聖宇則在臉書表示，看來可望順利直接翻過恆春半島，花東風雨持續中，南部地區留意下午後續西南風帶來的風雨狀況。

▲▼白鹿颱風預測路徑。（圖／氣象局）

▲白鹿颱風預測路徑。（圖／氣象局）

陸上颱風警報區域包含花蓮、台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、彰化、南投、澎湖及金門地區等11縣市，從預報的路徑圖來看，颱風中心應該會從恆春半島登陸再從高雄出海。

海上颱風警報區域則為台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

陸上警報區域還會不會擴大？黃椿喜表示，陸警範圍不會有明顯改變，西半部受到地形屏障影響，嘉義以北受到影響有限，南高屏影響較大，花東下午有機會解除陸警，整個西半部則要到晚上才會解除。

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關鍵字：白鹿,颱風,輕颱,降雨,暴風圈,氣象,中央氣象局,氣象雲

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