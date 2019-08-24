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10名香港學生失聯...微博網友瘋傳「西藏遭扣查」　校方已聯絡家屬

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▲10名香港學生失聯...微博網友瘋傳「西藏遭扣查」　校方已聯絡家屬（圖／翻攝臉書「香港大學學生會校園電視」）

▲香港約10名青年日前與家人失去聯絡。（圖／翻攝臉書「香港大學學生會校園電視」，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸微博近日瘋傳一則影片引起議論，內容顯示，香港10名學生昨（23）日在西藏近珠峰遭公安扣查，與家人失去聯絡。對此，港大學生會署理會長黃程峰表示，港大校方及學生會已通知家屬，並且向律師團隊求助。

綜合港媒報導，港大學生會署理會長黃程鋒昨日收到消息，約也10名學生昨在西藏近珠峰遭公安扣查，其中還包括港大學生。事後，港大發言人也透露，確實有接到學生家人的求助，「不過暫時無法準確掌握當中港大同學的人數，目前已聯絡到多名同學的家人，會繼續跟進了解情况，盡力提供所需的支援及協助。」

▲10名香港學生失聯...微博網友瘋傳「西藏遭扣查」　校方已聯絡家屬（圖／翻攝臉書「香港大學學生會校園電視」）

▲微博網友瘋傳，該10名香港學生已在西藏被扣查。

對此，臉書「香港大學學生會校園電視」昨日也PO文指出，微博上鎖流傳的片段中顯示，有香港大學生在西藏珠穆朗瑪峰大本營被公安扣查，且片段中還有正就讀香港大學的學生，消息指有團友曾於社交專頁發佈「光復香港、時代革命」，或是其他支持香港民主自由等字句而被扣查。

香港入境處事後指出，目前已與駐成都辦及有關大學負責人聯繫以跟進事件，並按當事人家屬或校方的意願提供合適的意見及協助，而該處會持續與各方保持緊密聯繫，跟進事件。

【即時新聞】港大學生於西藏被扣查 （0000更新）片段已於微博上刪除 （1150更新）港大學生會署理會長黃程峰指港大校方及學生會經已聯絡同學家屬，而學生會亦有向律師團隊聯絡。 微博流傳片段，指有香港大學生在西藏珠穆朗瑪峰大本營被公安扣查，而片段中有正就讀香港大學的學生。消息指有團友曾於社交專頁發佈「光復香港 時代革命」或其他支持香港民主自由的字句而被扣查。如觀眾有任何消息請向本台聯絡。

Campus TV, HKUSU 香港大學學生會校園電視發佈於 2019年8月23日 星期五
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關鍵字：香港,香港大學,青年,學生,家屬,西藏,失聯,扣查,粵港澳要聞

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